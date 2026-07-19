"Aşırı sıcaklar, kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit ediyor. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor" diyor.

Yaz sıcaklıklardan korunmak için günde en az 2-3 litre su içilmesini, soda, kola ve kahve gibi içeceklerden uzak durulmasını, klima yoksa sık sık el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını ve yüzün yıkanmasını öneriyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Sağlık