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Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı

Sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor. Kalp sağlığına zarar veriyor. Uzmanlar, bol su içilmesini, el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını öneriyor...

Kaynak Gazete
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Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı

Yaz sıcakları yakıp kavuruyor. Özellikle yüksek nem, herkesi bunaltıyor. Bu durum, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıklarına karşı uyarıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz aşırı sıcakların kalp hastalarını tehdit ettiği konusunda uyardı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz aşırı sıcakların kalp hastalarını tehdit ettiği konusunda uyardı. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

EN AZ 2-3 LİTRE SU İÇİN

"Aşırı sıcaklar, kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit ediyor. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor" diyor.

Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı-3

Yaz sıcaklıklardan korunmak için günde en az 2-3 litre su içilmesini, soda, kola ve kahve gibi içeceklerden uzak durulmasını, klima yoksa sık sık el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını ve yüzün yıkanmasını öneriyor.

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Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı-5 Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı-6 Sıcak hava ve yüksek nem kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanından kritik uyarı-7

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