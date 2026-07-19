Uzman kritik uyarılarda bulundu: Zayıflama iğneleri mucize değil! Sağlıklı kilo verme için bilinmesi gerekenler
Son dönemde kilo vermek için tercih edilen zayıflama iğnelerinin kullanımı artıyor. Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, bu iğnelerin mucize olmadığını, hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini söylüyor.
Zayıflama iğneleri, obeziteyle mücadelede en güçlü tedavi seçeneklerinden biri haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, "Bu iğneler bir mucize değil; doğru hasta seçimi, yakın takip ve yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte hekim kontrolünde uygulanması gereken ciddi bir tıbbi tedavidir" diyor. Kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Zayıflama iğneleri hakkında kritik bilgiler veriyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Kozmetik bir 'kısa yol' değildir: Bu iğneler, düğünden önce 3-5 kilo vermek isteyenler için üretilmiş kozmetik ürünler değildir. Bu tedaviler, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) belirli bir seviyenin üzerinde olan, obezite veya obeziteye bağlı (tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi) ek hastalıkları olan bireyler için geliştirilmiştir.
Obezitenin yıkıcı komplikasyonlarını önler: Bu iğnelerin en büyük başarısı sadece tartıdaki rakamı düşürmek değildir. Kilo kaybı sağlayarak; kalp krizi riski, uyku apnesi, karaciğer yağlanması ve eklem rahatsızlıkları gibi obezitenin yarattığı hayati komplikasyonları ciddi anlamda geriletir. Asıl zafer, hastanın genel sağlığını geri kazanmasıdır.
Tokluk hissi yaratarak çalışır: Midenin boşalmasını yavaşlatarak ve beyindeki iştah merkezine 'tokum' sinyali göndererek etki ederler. Yani sizi aç bırakarak değil, porsiyon kontrolünü doğal bir şekilde sağlamanıza yardımcı olarak kilo verdirirler. içinde kademeli olarak artırılır. Doz ayarlamasının aceleye getirilmesi ciddi yan etkilere yol açabilir.
"Komşum kullanmış, ben de kullanayım" mantığı kesinlikle tehlikelidir: Geçmişinde pankreatit atağı geçirenler, safra kesesi taşı olanlar veya ailesinde medüller tiroid karsinomu öyküsü bulunanlar için bu ilaçlar riskli olabilir. Bu nedenle "komşum kullanmış, ben de kullanayım" mantığıyla asla başlanmamalıdır.
Kullanım süresi tamamen kişiye özel planlanır: Obezite tedavisi uzun solukludur. Tansiyon ilacınızı tansiyonunuz düştüğünde bırakmadığınız gibi, bu iğneler de hekiminizin belirlediği süre boyunca kullanılmalıdır.
İlacı bırakınca kilo geri alınır mı?: Evet, eğer ilaç kullanırken beslenme alışkanlıklarınızı ve yaşam tarzınızı kalıcı olarak değiştirmediyseniz, ilacı bıraktığınızda iştahınız eski haline dönecek ve verdiğiniz kiloları geri alma (rebound) riskiniz çok yüksek olacaktır.
Doğru dozaj ve uygulama şarttır: İlaçların dozu, vücudun alışması ve yan etkilerin azaltılması için düşük dozda başlanıp haftalar