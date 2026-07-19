Zayıflama iğneleri, obeziteyle mücadelede en güçlü tedavi seçeneklerinden biri haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, "Bu iğneler bir mucize değil; doğru hasta seçimi, yakın takip ve yaşam tarzı değişikliğiyle birlikte hekim kontrolünde uygulanması gereken ciddi bir tıbbi tedavidir" diyor. Kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Zayıflama iğneleri hakkında kritik bilgiler veriyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Kozmetik bir 'kısa yol' değildir: Bu iğneler, düğünden önce 3-5 kilo vermek isteyenler için üretilmiş kozmetik ürünler değildir. Bu tedaviler, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) belirli bir seviyenin üzerinde olan, obezite veya obeziteye bağlı (tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi) ek hastalıkları olan bireyler için geliştirilmiştir.