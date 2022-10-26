Sepsisi önlemek elinizde! Uzmanlar sık sık el yıkamayı ve aşı olmayı öneriyor | Sağlık tavsiyeleri

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma deniyor. Dünyada yılda 12 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Prof. Dr. İsmail Cinel, "Bir elmanın içeriden çürüdüğünü düşünün, sepsis böyle bir şey" diyor. Sepsisin enfeksiyonlara yönelik korunma önlemleri sayesinde en başından engellenebildiğini söylüyor. Önleyici kuralları açıklıyor: Elleri sık yıkayın ve kişisel hijyene özen gösterin, enfeksiyonlara karşı aşı olun ve gelişigüzel antibiyotik kullanmayın, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanları edinin, temiz su kaynakları sağlayın, doğum ortamlarının hijyenik olmasına dikkat edin.



BEYAZ LEKE ÇÜRÜK DEMEK

Diş sorunları genellikle ağrı veya rahatsızlık hissi olmadan başlıyor. Bir şeylerin ters gittiğini anladığımızda tedavi daha uzun süreli ya da maliyetli olabiliyor. Erken muayene sağlık katıyor. Diş hekimi Pertev Kökdemir, dişlerin diş hekimi tarafından gözlemlenebilecek en erken belirtilerini 3 maddede sıralıyor:

Diş yüzeyinde toplu iğne başından daha ufak opak beyaz lekeler çürük başlangıcı olabilir.

Diş etlerinin, dişler arasına giren en ince noktasında yine toplu iğne başından daha küçük alanlar diş eti hastalığını haber verir.

Dişlerin çiğneme yüzeyindeki hafif aşınmalar, gece diş sıkmanın ileri boyutlara ulaştığını gösterir.



GÜZELLİK İÇİN SÜT İÇİN

Doğumdan itibaren aldığımız ilk besin olan süt, başta gelişme çağındaki çocuklar, hamileler, emzirenler ve yaşlılar olmak üzere 7'den 70'e herkesin vücudu için gerekli olan bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduruyor. İşte vazgeçilmez bir besin kaynağı olan sütün mucize faydaları: Göbek yağlarını yakıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını önlüyor. Beyne ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Kolesterol düşürüyor. Bronşiti yok ediyor.



PANKREASIN ŞİFASI KIRMIZI

Pankreas kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Prof. Dr. Metin Kement, organlara yayıldığını vurguluyor. Kanserin belirtilerinin sırta vuran karın ağrısı, diyabet, gözlerde sararma ve hızlı kilo kaybı olduğunu söylüyor. Bu hastalıktan korunmanın yollarını açıklıyor: Sigara içilmemeli. Meyveler, özellikle de antioksidandan ve kırmızı üzüm, çilek, ahududu gibi kırmızı meyveler tüketilmeli



EKSIK D VİTAMİNİ AĞRITIR EKLEMLERİ

Vücutta üretilmeyen D vitamini, kemiklerin güçlenmesinde ve hastalıklarla mücadelede önemli rol oynuyor. Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin; eklem ağrısı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden olduğunu söylüyor. El-kol ve yüzün haftada 3 kez, 5-15 dakika güneşlendirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.



GEBELERE NOHUT

Nohut, iltihapla savaşır. Ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgileri önler. Kalp sağlığını destekler. Hamileler için mucize etki gösterir.



GRİBE PAPAYA

Papaya, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Cildi güzelleştirir.



SİVİLCELERE MOR LAHANA

Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelmektedir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kataraktı önler.

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