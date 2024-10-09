ŞEKER BELİRTİLERİ neler? Şeker hastalığı (Diyabet) nasıl ortaya çıkar? Yüksekliği ve düşüklüğünde hissedilenler...

Diyabet, dünya genelinde hızla artan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve dengeli beslenme ile bu hastalığın önlenebilir olduğuna işaret ediyor. Kan şekeri seviyesindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkan diyabet, tedavi edilmediğinde kalp, böbrek ve göz sağlığını olumsuz etkileyerek ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. İşte detaylar...

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Şeker Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Diyabetin ilk aşamalarında belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkabilir ve kimi zaman uzun bir süre fark edilmeyebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en yaygın belirtiler şunlardır:

Sık sık idrara çıkma: Vücut fazla şekeri dışarı atmaya çalıştığı için idrara çıkma sıklığı artar.

Artan susuzluk ve ağız kuruluğu: Vücut fazla şekeri idrarla atarken aynı zamanda sıvı kaybeder, bu da susuzluğa neden olur.

Ani kilo kaybı: Diyabet, vücudun enerji kaynaklarını etkilediği için istemsiz kilo kayıpları görülebilir.

Yaraların geç iyileşmesi: Yüksek kan şekeri, bağışıklık sistemini etkileyerek ciltteki yaraların daha yavaş iyileşmesine yol açar.

Ellerde ve ayaklarda uyuşma: Sinir hasarının bir işareti olabilir.

Bulanık görme: Kan şekerindeki ani değişiklikler gözlerdeki sıvı dengesini etkileyebilir.