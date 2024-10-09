UYUZ BELİRTİLERİ neler, nasıl bulaşır? Uyuz nasıl geçer? Kaşıntısına ne iyi gelen çözümler...

Grimsi-Beyaz Çizgiler: Uyuz akarlarının ciltte açtığı tüneller, deri yüzeyinde grimsi-beyaz çizgiler şeklinde iz bırakabilir. Sivilce Benzeri Lezyonlar: Kaşıntıya bağlı olarak sivilce benzeri kabarcıklar ve cilt döküntüleri görülür. Kalın Kabuklar: Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, kalın ve gri renkli kabuklar oluşabilir. Bu durum genellikle "kabuklu uyuz" olarak adlandırılır ve daha yoğun bir tedavi gerektirir.

UYUZ NASIL BULAŞIR? Uyuz hastalığı, genellikle doğrudan cilt teması ile yayılır. Uzun süreli temas gerektiren bu parazit, kişiden kişiye kolayca geçebilir. Aynı zamanda kişisel eşyaların (havlu, çarşaf, kıyafet vb.) ortak kullanımı da hastalığın yayılmasına neden olabilir. Özellikle aile içinde yaşayan bireyler arasında yayılma riski oldukça yüksektir. Evcil hayvanlar ise uyuz hastalığını bulaştırmaz.

UYUZ HASTALIĞI TÜRLERİ Uyuz hastalığının farklı formları bulunmaktadır: Klasik Uyuz: En sık görülen formdur. Parazitler genellikle 10-15 akar ile sınırlıdır ve belirtiler genellikle parmak araları, bilekler ve bel çevresinde yoğunlaşır. Nodüler Uyuz: Genellikle genital bölge gibi hassas bölgelerde kaşıntılı nodüller görülür. Tedavi edilse dahi bu nodüller uzun süre kalabilir. Kabuklu Uyuz (Norveç Uyuzu): Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülür ve milyonlarca akar cilde yerleşebilir. Kalın, gri renkte kabuklar oluşur ve tedavi edilmesi daha zordur.

UYUZ NASIL TEDAVİ EDİLİR? Uyuz tedavisinde en sık kullanılan yöntem, permethrin krem veya ivermektin adlı oral antiparaziter ilaçlardır. Bu ilaçlar, akarların ve yumurtalarının ölmesini sağlar. Permetrin Krem: Genellikle boyundan aşağıya tüm vücuda uygulanır ve 8-12 saat bekletildikten sonra yıkanır. Ivermektin: Ağız yoluyla alınan bu ilaç, özellikle dirençli vakalarda tercih edilir. Genellikle iki hafta arayla iki doz halinde kullanılır. Tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişisel eşyaların hijyenidir. Son 3 gün içinde kullanılan tüm kıyafetler, yatak örtüleri ve havlular en az 60 derece sıcaklıkta yıkanmalı ve ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ise hava almayacak şekilde kapatılmalı ve 7 gün boyunca bekletilmelidir.