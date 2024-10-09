KALP KRİZİ BELİRTİLERİ neler? Uykuda kalp krizi nasıl anlaşılır? İlk, erken ve gizli belirtiler nasıl ortaya çıkar?

Kalp Krizi Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp krizi teşhisinde öncelikle elektrokardiyogram (EKG), kan testleri (troponin düzeyleri) ve anjiyografi gibi yöntemler kullanılır. EKG, kalpteki elektriksel aktiviteyi ölçerken, troponin testi kalp kasında meydana gelen hasarı tespit eder. Anjiyografi ise damarların görüntülenmesini sağlayarak tıkanıklık olup olmadığını netleştirir.

Kalp Krizi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalp krizinde en yaygın tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavisi ve cerrahi müdahaleler bulunur. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, kalp kasında meydana gelecek hasar o kadar az olur.

İlaç Tedavisi: Kalp krizi anında ve sonrasında genellikle pıhtı çözücü ilaçlar, antikoagülanlar ve beta blokerler kullanılır. Ayrıca, kan damarlarının genişletilmesi için nitratlar ve kolesterol seviyesini düşürmek için statinler reçete edilebilir.

Anjiyoplasti ve Stent: Damar tıkanıklığını açmak için balon anjiyoplasti yapılabilir ve gerektiğinde damar açıklığını korumak için stent takılabilir.

Bypass Ameliyatı: Tıkanıklığın çok ileri seviyede olduğu durumlarda, kan akışını sağlamak için tıkanmış damarların çevresine başka bir damardan alınan parçalarla yeni bir yol oluşturulur.

Kalp Nakli: Kalp krizinin kalpte kalıcı hasar bıraktığı ileri durumlarda, kalp nakli bir seçenek olabilir.