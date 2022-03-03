Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmekten geçiyor (Sağlık haberleri)

Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Sebze ve meyveler beslenmede önemli rol oynuyor. Prof. Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Pişmiş ya da çiğ olarak tüketilebilen bu besinlerin, düzenli olarak tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Ercan, şunları kaydetti: Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlü kılmasından dolayı pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır.

YÜRÜYÜŞ YAP KANSERDEN KAÇ

Kanser vakaları çığ gibi artıyor. Prof. Dr. Sezer Sağlam, rektum kanserinden korunmak için zeytinyağlı Akdeniz diyeti yapılmasını ve günde 5 kilometre yürünmesi gerektiğini söylüyor. Rektum kanserine yol açan nedenleri ise şöyle sıralıyor: Margarin tarzı dediğimiz sanayi tipi doyurulmuş yağlar, fazla kırmızı et yemek.

PAZIYLA GÜÇLÜ KAL

Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur. Kansızlığı bitirir.

HAFIZAYA YABAN MERSİNİ

Vitamin deposu yaban mersini, kemik yapısının ve gücünün artmasına katkıda bulunur. Güneş, kirlilik ve dumandan kaynaklanan cilt hasarlarını önlemeye yardımcı olur. Kan basıncını düşürür. Gözleri korur. Hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar.

CEVİZİ SEVERİZ

Sevilen kuruyemişlerden ceviz, kiloyu kontrol eder. Kanserle savaşır. Beyni korur. Ciltteki kırışıklıkların oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

BU SESE KULAK VERİN

Kulak iltihabı, genellikle titreşen ufak kemiklerin bulunduğu kulak zarının arkasındaki hava dolu orta kulağı etkiliyor. Çocuklarda, yetişkinlere oranla daha sık görülüyor. Kulak iltihapları, çoğu kez orta kulakta sıvı birikmesi ve iltihaplanmalar nedeni ile ağrılı geçiyor. Ancak orta kulak iltihabının bir diğer önemli sağlık riski ise sık orta kulak iltihabına bağlı olarak ortak kulak işitme kemiklerinin tamamen yok olma tehlikesi oluşturuyor. Op. Dr. Gazi Abuzaid, "Özellikle çocuklarda işitme kayıplarına neden oluyor. Ameliyatla iyileşme sağlanıyor" diyor.

TURP GİBİ SAĞLIK

Salataları lezzetlendiren turp, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini içeriği ile kan akışını hızlandırıyor. Afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. İktidarsızlık yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu düşürür.

Kolesterolü düzenler.

Bağırsakları temizler.

Gut hastalığına karşı korur.

Kalp sağlığını destekler.

Bağışıklığı güçlendirir.

Astım hastalarına iyi gelir. Cildi güzelleştirir.

Hücreleri yeniler.

Göz sağlığını korur.