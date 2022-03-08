Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma Azerbaycan’da başlıyor

Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3'üncü doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2'nci doz aşıdan sonra en az 90, en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.