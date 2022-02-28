Tokat'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı! Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yapıldı

Taşları görünce hayrete düştük, ameliyat esnasında çıkarırken taşların sayısından dolayı bunun bir dünya rekoru olabileceğini fark ettik. Daha önceki dünya rekoru yine Türkiye'de Malatya'da bir meslektaşımız tarafından yapılan kese ameliyatında 8 bin 422 adet olarak saplanmıştı.