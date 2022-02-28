Tokat'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın safra kesesinden 14 bin 387 adet taş çıkartıldı! Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yapıldı

Tokat'a bağlı Kemalpaşa köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Kemal Doğru, yaklaşık 40 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Doğru'ya burada yapılan ilk tedavinin ardından sarılık teşhisiyle Gazisosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doğru, burada bir hafta tedavi gördükten sonra yeniden Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene sonrası safra kesesinde taş olduğu belirlenen Doğru, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Vahit Mutlu tarafından 2 gün önce ameliyat edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonrası Doğru'nun safra kesesinden 14 bin 387 adet irili ufaklı taş çıkarıldı.
"TARİHİ BİR REKOR KIRILDI"
Ameliyat esnasında çok ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını söyleyen doktor Vahit Mutlu, "Hastanın safra kesesi boyutları gerçekten 2-3 kat artmış ve içi taş doluydu. Safra kesesi ameliyatı yapmakta güçlük çektik. Bu ameliyatı kapalı olarak bitirdik. Laparoskopik işlem dediğimiz kapalı yöntemle gerçekleştirdik.