Sağlıklı ve uzun bir ömür için şu 5 temel nokta

Sağlıklı bir hayatın anahtarı, sağlıklı alışkanlıklardan geçiyor. Uzmanlar, uzun ve sağlık bir ömür için 5 temel noktaya dikkat çekiyor:

1 Bitki bazlı besinleri tercih edin: Özellikle et, işlenmiş gıda, şeker ve tuz tüketimini düşürmek, kalp hastalığı ve kanser de dahil birçok hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bitki bazlı gıdalar, yaşlandıkça hücrelerde meydana gelen hasara karşı koruma sağlıyor.

2 Sağlıklı bir kiloyu hedefleyin: İltihaplanma ve hormonal bozukluklara neden olan obezite, ömrü kısaltan sorunları da beraberinde getirdiği için kilo kontrolü önemli. Obezite, kalp hastalığı, felç, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini artırır.

3 Düzenli egzersiz yapın: Sizi kronik hastalıklara karşı korur, stresinizi azaltır ve ruh sağlığınızı iyileştirir. Kilo kontrolü sağlama ve vücuttaki yağ seviyesini azaltmanın yanı sıra düzenli egzersiz, kan akışıyla kalp fonksiyonlarının da sağlıklı kalmasını mümkün kılıyor.

4 Sigara içmeyin: Sigara içmek vücuttaki neredeyse her organı etkilediği gibi kanser, kalp hastalığı ve diyabet olasılığını artırıyor. Sigarayı bırakmanın her yaşta sağlık açısından faydaları var.

5 Sosyalleşmeye öncelik verin: Daha sağlıklı ve uzun yaşamakta sosyal bağlar da psikolojik açıdan destekleyici nitelikte. Yalnız ve sosyal açıdan izole yaşayan kişilerin erken ölme riski çok daha yüksektir.