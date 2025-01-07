SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Canan Karatay’dan kilo verdiren tok tutan ekmek tarifi

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kilo vermek isteyenler için pratik bir tarif paylaştı. Beyaz unlu ekmeklerin zararlarına dikkat çeken Karatay, bu tür ekmeklerin bağışıklık sistemini çökerttiğini ve kilo alımını hızlandırdığını belirtti. Alternatif olarak, hem glütensiz hem de lif açısından zengin olan mercimekli ekmeği önerdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:46 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 23:46
Canan Karatay’dan kilo verdiren tok tutan ekmek tarifi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlıklı yaşam önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kilo vermek isteyenlere hitap etti. Kısa sürede hazırlanabilen ve diyet yaparken büyük destek sağlayan özel bir tarif paylaşan Karatay, beyaz unlu ekmeklerin zararlarına değinerek sağlıklı bir alternatif sundu.

    Fotoğraflar: Takvim fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim fotoğraf Arşivi

    MERCİMEKLİ EKMEK TARİFİ

    Malzemeler:

    1 su bardağı kırmızı mercimek

    1 su bardağı su

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı kabartma tozu

    İsteğe bağlı baharatlar ve taze yeşillikler

    Hazırlanışı:

    Kırmızı mercimekleri bir gece önceden suya koyarak bekletin.

    Şişen mercimekleri süzün ve blenderda, su ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

    Karışıma zeytinyağı, tuz, kabartma tozu ve isteğe bağlı baharatları ekleyerek iyice karıştırın.

    180 dereceye önceden ısıtılmış fırına, yağlı kağıt serili tepsiye döktüğünüz karışımı koyun.

    30-40 dakika pişirin. Üstü altın rengini aldığında ekmeğiniz servise hazır!

    20254 yılında erkekler böyle görünecek! İşte sebebi...20254 yılında erkekler böyle görünecek! İşte sebebi...
    20254 yılında erkekler böyle görünecek! İşte sebebi...

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    Kupada Portekiz usulü! Beşiktaş Sivasspor’u 1-0 yendi
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Provokasyon tutmadı: Nesimi Türbesi üzerinden çıkarılmak istenen kaos planı çöktü!
    Şam’da silah bırakmayan Baas askerlerine operasyon
    İsrail’in Türkiye planı ortaya çıktı! Tel Aviv’den savaşa hazırlık uyarısı
    Süleymaniye’yi PKK/YPG üssü yapan Bafel Talabani’ye yaptırım kıskacı! Ankara uçuş yasağını uzattı... KYB darboğazda
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Öcalan’ı İmralı’ya gömdüler! Mustafa Karasu’nun Apo maskesi indi... DEM Kandil’i dinlerim dedi | Eş başkan kavgası