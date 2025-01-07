Canan Karatay’dan kilo verdiren tok tutan ekmek tarifi

Sağlıklı yaşam önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kilo vermek isteyenlere hitap etti. Kısa sürede hazırlanabilen ve diyet yaparken büyük destek sağlayan özel bir tarif paylaşan Karatay, beyaz unlu ekmeklerin zararlarına değinerek sağlıklı bir alternatif sundu.
Fotoğraflar: Takvim fotoğraf Arşivi
MERCİMEKLİ EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
İsteğe bağlı baharatlar ve taze yeşillikler
Hazırlanışı:
Kırmızı mercimekleri bir gece önceden suya koyarak bekletin.
Şişen mercimekleri süzün ve blenderda, su ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Karışıma zeytinyağı, tuz, kabartma tozu ve isteğe bağlı baharatları ekleyerek iyice karıştırın.
180 dereceye önceden ısıtılmış fırına, yağlı kağıt serili tepsiye döktüğünüz karışımı koyun.
30-40 dakika pişirin. Üstü altın rengini aldığında ekmeğiniz servise hazır!