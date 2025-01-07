Canan Karatay’dan kilo verdiren tok tutan ekmek tarifi

Sağlıklı yaşam önerileriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez kilo vermek isteyenlere hitap etti. Kısa sürede hazırlanabilen ve diyet yaparken büyük destek sağlayan özel bir tarif paylaşan Karatay, beyaz unlu ekmeklerin zararlarına değinerek sağlıklı bir alternatif sundu.