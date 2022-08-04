Sağlıklı hafızanın yolu boğadan geçiyor! Yanlış beslenme Alzheimer’a yol açıyor





BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Beslenme tarzı kalp ve damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanser gibi hastalıkların görülmesinde etkili oluyor. Ayrıca beyin fonksiyonlarının çalışmasında da kritik rol oynuyor. Günümüzde sık görülen Alzheimer hastalığı öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel aktivitelerde kayıplara yol açıyor. Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar bulunduğunu belirten Dr. Bengi Bahar Demirbağ, "Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder, bu maddelerin oluşumunda oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdaların yol açtığı maddeler) rol oynar. Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" uyarısında bulunuyor.