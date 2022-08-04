Sağlıklı hafızanın yolu boğadan geçiyor! Yanlış beslenme Alzheimer’a yol açıyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Genellikle nörolojik hastalıklar 60'lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor. Alzheimer ve demans ise günümüzde en sık görülen beyin hastalıkları arasında yer alıyor. Peki, kesin tedavisi bile olmayan bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, beyin sağlığında beslenmenin etkisine değiniyor. Önemli bilgiler veriyor...
BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Beslenme tarzı kalp ve damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanser gibi hastalıkların görülmesinde etkili oluyor. Ayrıca beyin fonksiyonlarının çalışmasında da kritik rol oynuyor. Günümüzde sık görülen Alzheimer hastalığı öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel aktivitelerde kayıplara yol açıyor. Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar bulunduğunu belirten Dr. Bengi Bahar Demirbağ, "Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder, bu maddelerin oluşumunda oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdaların yol açtığı maddeler) rol oynar. Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" uyarısında bulunuyor.
PAKETLİYSE UZAK DURUN!
Endüstriyel işlenmiş ürünler ve tarım ürünlerindeki pestisit kullanımının artması Alzheimer hastalığına zemin hazırlıyor. Beyinde sinir dokularının iltihaplanması sonucu Alzheimer hastalığına yatkınlık artıyor. Bunun ana nedenlerinden birini de yanlış beslenme oluşturuyor. Özellikle hazır ve paketli ürünler, kızartılmış yiyecekler beyne zarar veriyor.