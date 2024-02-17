Sağlıklı bir yaşam için iyi uyku şart: İşte uzmanından önemli bilgiler...





IHLAMURLA KIŞTAN KORKMA

Soğuk havalarda, hastalıklardan korunmanın yolu soframızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, önerilerini sıralıyor. "Portakal, mandalina, elma, nar gibi mevsim meyveleri bağışıklığı güçlendirir. Haftada 1-2 defa balık tüketmeli. Bu günlerde bitki çaylarının tüketimi de önemli. Vücut direncini artırmak için ıhlamur, zencefil çayı önemlidir" diye konuşuyor.



SOĞUK RÜZGAR FELÇ YAPAR

Soğuk ve rüzgarlı hava, beraberinde birçok riski getiriyor. Onlardan birini de yüz felci oluşturuyor. Prof. Dr. Figen Ayhan, belirtileri göz kapaklarını kapatamama, mimik kaslarının oynamaması, yüzün bir tarafında görülen eğrilik olarak açıklıyor. Alınabilecek tedbirleri şöyle anlatıyor: Soğukta kalanlar kar maskesi takmalı. Uyuşma hissettiğimiz zaman eve geldiğimizde sıcak nemli bir havlu koyulmalı. Sinir kökündeki ödemi yavaşlatıyor, azaltıyor ve yüz felci gelişmesini önlüyor.



AYVA YE GÖZE GELME

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.



ÜLSERE KARNABAHAR

Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Kilo vermeye yardımcı olur. Ülser oluşumunu engeller.

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