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Sağlıklı bir yaşam için iyi uyku şart: İşte uzmanından önemli bilgiler...

Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir hayat için uykunun bölünmemesi gerektiğini söylüyor. “Günde deliksiz 7-8 saat uyku süresi yeterlidir” diyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Sağlıklı bir yaşam için iyi uyku şart: İşte uzmanından önemli bilgiler...

İyi bir yaşam, iyi uykudan geçiyor. Güne az uyumuş bir şekilde başlarsanız, yaşam kaliteniz düşüyor. Böylece hastalıklara karşı vücudumuz dirençsiz kalıyor. Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir yaşam için, uykunun yatağa girdikten sonra bölünmemesinin önemli olduğunu belirtiyor:

Standart bir uyku süresi yok. Yeterli uyku süresi kişiden kişiye göre değişir. Ancak araştırmalara göre toplumun büyük çoğunluğunda günde 7-8 saatlik uyku süresi yeterlidir. Yapılan araştırmalara göre toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor bunlara kısa uyuyanlar diyoruz. Bir de 10 saatten az uyduğunda bir takım sorunlar yaşayan uzun uyuyucular var. Bunlarda toplumun yüzde 2'sini oluşturuyor.

KEFİR SAĞLIĞA KEFİL
Havaların soğumasıyla birlikte grip salgınları artıyor. Virüsler özellikle çocukları vuruyor. Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman "Çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirmek için bol bol kefir verin" diyor...
- Paketli gıdalar, vücut direncini düşürüyor. Hastalıklara zemin hazırlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bağışıklığı güçlendirmenin yolunun doğal beslenmeden geçtiğini belirtiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:
- Çocuklarınıza her öğün taze sebze ve meyve yedirin. Kış mevsiminde özellikle kivi, portakal ve mandalina gibi C vitamininden zengin meyveleri çocukların beslenme listesine ekleyin.
- Demir eksikliği oluşmaması için kırmızı et, yumurta ve hindi eti gibi besin kaynaklarının çocukların öğünlerinde mutlaka yer alması gerekir.
- Kefir içeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını desteklerken içeriğindeki protein ve kalsiyum gibi besin ögeleriyle aynı zaman da büyümeyi de destekler. Çocuklara haftada 3-4 gün süt, yoğurt ve ayran yerine bir su bardağı kefir içirmek bağışıklığı güçlendirebiliyor.



IHLAMURLA KIŞTAN KORKMA
Soğuk havalarda, hastalıklardan korunmanın yolu soframızdan geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, önerilerini sıralıyor. "Portakal, mandalina, elma, nar gibi mevsim meyveleri bağışıklığı güçlendirir. Haftada 1-2 defa balık tüketmeli. Bu günlerde bitki çaylarının tüketimi de önemli. Vücut direncini artırmak için ıhlamur, zencefil çayı önemlidir" diye konuşuyor.

SOĞUK RÜZGAR FELÇ YAPAR
Soğuk ve rüzgarlı hava, beraberinde birçok riski getiriyor. Onlardan birini de yüz felci oluşturuyor. Prof. Dr. Figen Ayhan, belirtileri göz kapaklarını kapatamama, mimik kaslarının oynamaması, yüzün bir tarafında görülen eğrilik olarak açıklıyor. Alınabilecek tedbirleri şöyle anlatıyor: Soğukta kalanlar kar maskesi takmalı. Uyuşma hissettiğimiz zaman eve geldiğimizde sıcak nemli bir havlu koyulmalı. Sinir kökündeki ödemi yavaşlatıyor, azaltıyor ve yüz felci gelişmesini önlüyor.

AYVA YE GÖZE GELME
Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.

ÜLSERE KARNABAHAR
Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Kilo vermeye yardımcı olur. Ülser oluşumunu engeller.

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