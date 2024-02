Sağlıklı bir yaşam için iyi uyku şart: İşte uzmanından önemli bilgiler...

KEFİR SAĞLIĞA KEFİL

Havaların soğumasıyla birlikte grip salgınları artıyor. Virüsler özellikle çocukları vuruyor. Diyetisyen Nur Ecem Baydı Ozman "Çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirmek için bol bol kefir verin" diyor...

- Paketli gıdalar, vücut direncini düşürüyor. Hastalıklara zemin hazırlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bağışıklığı güçlendirmenin yolunun doğal beslenmeden geçtiğini belirtiyor. Şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Çocuklarınıza her öğün taze sebze ve meyve yedirin. Kış mevsiminde özellikle kivi, portakal ve mandalina gibi C vitamininden zengin meyveleri çocukların beslenme listesine ekleyin.

- Demir eksikliği oluşmaması için kırmızı et, yumurta ve hindi eti gibi besin kaynaklarının çocukların öğünlerinde mutlaka yer alması gerekir.

- Kefir içeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsak sağlığını desteklerken içeriğindeki protein ve kalsiyum gibi besin ögeleriyle aynı zaman da büyümeyi de destekler. Çocuklara haftada 3-4 gün süt, yoğurt ve ayran yerine bir su bardağı kefir içirmek bağışıklığı güçlendirebiliyor.