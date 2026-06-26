Sağlık Bakanlığı'ndan yaz tatili rehberi: Uyku, beslenme ve ekran dengesine dikkat

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster T.C. Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinde çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için ailelere ekran kullanımından beslenmeye kadar çeşitli önerilerde bulundu.

Karne notları eleştiri unsuru olarak görülmemeli, çocukların akademik başarılarının yanı sıra gösterdikleri çaba ve sorumluluk bilincine odaklanılmalı.

Çocukların her gün en az 60 dakika açık havada fiziksel olarak aktif olmaları teşvik edilmeli, güneşin en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında koruyucu önlemler alınmalı.

Tatil döneminde düzenli uyku saatleri sürdürülmeli, bol su tüketilmeli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılarak taze sebze, meyve ve dengeli protein tüketilmeli.

Ekran kullanımı günlük aktiviteleri aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı, uyku saatinden en az bir saat önce sonlandırılmalı.

Yaz tatili çocuklar için yalnızca dinlenme dönemi değil; sağlıklı alışkanlıkların pekiştirildiği, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimin desteklendiği önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı, ailelere yönelik yayımladığı bilgilendirme metninde karne döneminin çocukların gelişim odaklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak ekran kullanımından beslenmeye, uykudan fiziksel aktiviteye kadar birçok konuda önemli önerilerde bulundu.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. Bu uyarılara dikkat Karnelerin alınmasıyla birlikte başlayan yaz tatili, eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocukların dinlenmelerinin yanı sıra fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından büyük bir fırsattır. Tatil boyunca ekran sürelerinin dengelenmesi, düzenli uyku, doğru beslenme ve sosyal aktivitelerin teşvik edilmesi; çocukların yeni döneme sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yapmaları için önemlidir.