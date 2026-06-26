Spor yapan çocuklarda göğüs ağrısına dikkat: Kalp hastalığının habercisi olabilir
Düzenli spor sağlık açısından büyük fayda sağlıyor. Doç. Dr. Erman Çilsal, spor yapan çocuklara ailelerin dikkat etmesi gereken sinyalleri anlatıyor. “Kalpteki sorun, spor esnasında belirti verebilir” diyor.
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- Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Çilsal, spor yapan çocuklarda kalp hastalıklarının erken belirtilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
- Koşarken veya yoğun antrenmanda gelişen göğüs ağrısı, kalp kası hastalıkları veya doğumsal koroner damar anomalilerinin belirtisi olabilir.
- Spor veya egzersiz sırasında yaşanan bayılmalar, ciddi ritim bozuklukları veya kalp kası hastalıklarıyla ilişkili olabilir.
- Düzenli spor yapmasına rağmen yaşıtlarına göre çabuk yorulan çocuklarda doğumsal kalp sorunları araştırılmalıdır.
- Spor sırasında ani başlayan ve düzensiz çarpıntılara baş dönmesi veya göğüs rahatsızlığı eşlik ediyorsa ritim bozukluğu açısından inceleme yapılmalıdır.
Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişiminde önemli rol oynayan spor, her yaşta kazanılması gereken en değerli alışkanlıklar arasında yer alıyor.
Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Çilsal, "Bazı doğumsal ya da sonradan gelişen kalp hastalıkları, özellikle yoğun fiziksel aktivite sırasında ilk belirtilerini verebilir. Çoğu zaman 'normal yorgunluk', 'kondisyonsuzluk' veya 'büyüme çağının etkisi' olarak düşünülen bazı yakınmalar, aslında önemli bir kalp sorununun erken habercisi olabilir. Özellikle futbol, basketbol, yüzme ve atletizm gibi yoğun efor gerektiren branşlarda belirtiler daha dikkatli değerlendirilmelidir" diyor. Spor yapan çocuklarda ailelerin dikkat etmesi gereken 4 önemli sinyali anlatıyor; önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
KOŞARKEN GÖĞÜS AĞRISI OLUYORSA
Her göğüs ağrısı kalp sebepli değildir; ancak egzersizle ortaya çıkan, tekrarlayan ve çocuğun oyunu bırakmasına neden olan ağrılar çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Koşarken, merdiven çıkarken, maç sırasında veya yoğun antrenmanda gelişen göğüs ağrısı; kalp kası hastalıkları, doğumsal koroner damar anomalileri ya da ritim bozukluklarının belirtisi olabilir.
SPOR SIRASINDA BAYILDIYSA!
Çocuklarda görülen bayılmalar çoğu zaman iyi huylu nedenlere bağlı gelişebilse de spor veya egzersiz sırasında yaşanan bilinç kaybı dikkatle araştırılması gereken önemli bir belirtidir.
Özellikle koşarken, yarışırken veya ani efor sırasında gelişen bayılmalar; ciddi ritim bozuklukları, kalp kası hastalıkları veya bazı doğumsal kalp problemleriyle ilişkili olabilir. Açlık, yorgunluk ya da tansiyon düşüklüğü akla gelebilse de spor sırasında gelişen bayılma ileri değerlendirme gerektirir.
ÇABUK YORULUYORSA
Spor sırasında yaşıtlarına göre belirgin şekilde çabuk yorulan, oyundan erken çıkmak isteyen veya nefes nefese kalan çocuklarda durum yalnızca kondisyon eksikliği olmayabilir.
Özellikle düzenli spor yapmasına rağmen performans düşüklüğü yaşayan çocuklarda, bazı doğumsal kalp sorunları ya da kalbin çalışma kapasitesini etkileyen hastalıklar araştırılmalıdır.
ÇARPINTI OLUYORSA
Spor sırasında kalp hızının artması doğal bir durumdur. Ancak ani başlayan, çok hızlı hissedilen, düzensiz veya rahatsızlık veren çarpıntılar normal kabul edilmez. Çarpıntıya baş dönmesi, göz kararması, halsizlik veya göğüs rahatsızlığı eşlik ediyorsa ritim bozukluğu açısından ileri inceleme yapılmalıdır.
Özellikle egzersiz sırasında başlayan çarpıntılar dikkatle değerlendirilmelidir.
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