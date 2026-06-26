Spor yapan çocuklarda göğüs ağrısına dikkat: Kalp hastalığının habercisi olabilir

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Çilsal, spor yapan çocuklarda kalp hastalıklarının erken belirtilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Koşarken veya yoğun antrenmanda gelişen göğüs ağrısı, kalp kası hastalıkları veya doğumsal koroner damar anomalilerinin belirtisi olabilir.

Spor veya egzersiz sırasında yaşanan bayılmalar, ciddi ritim bozuklukları veya kalp kası hastalıklarıyla ilişkili olabilir.

Düzenli spor yapmasına rağmen yaşıtlarına göre çabuk yorulan çocuklarda doğumsal kalp sorunları araştırılmalıdır.

Spor sırasında ani başlayan ve düzensiz çarpıntılara baş dönmesi veya göğüs rahatsızlığı eşlik ediyorsa ritim bozukluğu açısından inceleme yapılmalıdır.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişiminde önemli rol oynayan spor, her yaşta kazanılması gereken en değerli alışkanlıklar arasında yer alıyor.

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Çilsal, "Bazı doğumsal ya da sonradan gelişen kalp hastalıkları, özellikle yoğun fiziksel aktivite sırasında ilk belirtilerini verebilir. Çoğu zaman 'normal yorgunluk', 'kondisyonsuzluk' veya 'büyüme çağının etkisi' olarak düşünülen bazı yakınmalar, aslında önemli bir kalp sorununun erken habercisi olabilir. Özellikle futbol, basketbol, yüzme ve atletizm gibi yoğun efor gerektiren branşlarda belirtiler daha dikkatli değerlendirilmelidir" diyor. Spor yapan çocuklarda ailelerin dikkat etmesi gereken 4 önemli sinyali anlatıyor; önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

KOŞARKEN GÖĞÜS AĞRISI OLUYORSA Her göğüs ağrısı kalp sebepli değildir; ancak egzersizle ortaya çıkan, tekrarlayan ve çocuğun oyunu bırakmasına neden olan ağrılar çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Koşarken, merdiven çıkarken, maç sırasında veya yoğun antrenmanda gelişen göğüs ağrısı; kalp kası hastalıkları, doğumsal koroner damar anomalileri ya da ritim bozukluklarının belirtisi olabilir.