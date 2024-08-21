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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği var mı? Son durum ne?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Maymun çiçeği hastalığının Türkiye'de görülmediğini belirtirken, 'Pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat var. Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok.' dedi.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 14:08 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 14:16
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Türkiye’de maymun çiçeği var mı? Son durum ne?

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil." dedi.

BAKANLIK ALARM HALİNDE
Sağlık Bakanlığı'nın aşıdan teste neler yapacağı konusunda alarm halinde olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PANDEMİ OLUR MU?
Maymun çiçeği virüsünün, Covid-19 gibi salgına sebebiyet vermeyeceği, olsa dahi pandemi oluşmayacağı yönünde kanaat olduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, "Tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz. Şu ada ekstra bir tedbire ihtiyacımız yok." diye konuştu.

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