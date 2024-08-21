Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Türkiye’de maymun çiçeği var mı? Son durum ne?

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Maymun çiçeği virüsünün bugüne kadar Türkiye'de görülmediğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda hastanelere başvuran insanlarımız oluyor. Ama şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil." dedi.

BAKANLIK ALARM HALİNDE

Sağlık Bakanlığı'nın aşıdan teste neler yapacağı konusunda alarm halinde olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.