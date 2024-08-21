Çinekop, İstavrit Ya Da Palamut Değil! En Faydalı Balık Oymuş! Sakın Sofranızdan Eksik Etmeyin!

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Türkiye'de kırmızı et ve tavuk tüketimi oldukça yaygın olmasına rağmen, balık tüketimi de oldukça popüler bir tercih haline gelmiştir. Yaz aylarında balık fiyatlarının düşmesi, enflasyon karşısında zorlanan halkın bütçesine rağmen, vatandaşlar ayda birkaç kez balık yeme şansı bulduklarında lezzetli ve sağlıklı olanları tercih etmek istiyor.

En Sağlıklı Üç Balık Türü Deniz ve nehir balıkları arasında besin değerleri açısından bazı farklar bulunurken, deniz balıklarının mineral ve lezzet bakımından daha zengin olduğu görüldü.