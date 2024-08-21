İdrar renginiz bu tondaysa dikkat! Vücudunuz alarm veriyor olabilir

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Açık Sarı: İdeal Hidrasyon İşareti En sağlıklı idrar rengi açık sarıdan şeffafa kadar değişebilir. Bu durum, vücudunuzun yeterince su aldığını ve iyi bir hidrasyon seviyesinde olduğunu gösterir. Berrak ve açık renkli idrar genellikle yeterli su tüketiminin bir göstergesidir.

Koyu Sarı: Hidrasyon Uyarısı

Koyu sarı renk, su tüketiminizin yetersiz olduğunu işaret eder. Bu durum, özellikle sıcak havalarda veya yoğun fiziksel aktivite sonrası görülebilir. Koyu sarı idrar, vücudun daha fazla suya ihtiyacı olduğunu belirten bir sinyaldir. Eğer idrarınız sürekli olarak bu tonlarda ise, hidrasyonunuzu artırmanız gerekmektedir.