Dünya koronavirüs salgınının ardından bu kez de Maymun Çiçeği virüsü şokuyla diken üstünde.
Dünya koronavirüs salgınının ardından bu kez de Maymun Çiçeği virüsü şokuyla diken üstünde.
Afrika'da ortaya çıkan ve Avrupa'ya yayılmaya başlayan Maymun Çiçeği, son olarak Arjantin'de bir yük gemisinde ortaya çıktı.
Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Liberya bandıralı dev yük gemisinin Brezilya'dan Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu belirtildi.
Açıklamada gemideki Hint uyruklu bir kişinin göğsünde ve yüzünde kist benzeri lezyonlar görüldüğü için uyarı aldıkları ifade edildi.
Maymun çiçeği belirtileri gösteren kişinin diğer mürettebattan ayrılarak izole edildiği, yük gemisinin ise karantinaya alındığı duyuruldu.
ABD ALARMDA!
Öte yandan DSÖ'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği için ABD de alarma geçti.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, maymun çiçeği virüsü için 35 milyon dolarlık acil durum fonu sağlayacaklarını açıkladı.
"YENİ FON İLE BİRLİKTE DESTEĞİMİZ 55 MİLYON DOLARA ULAŞTI"
USAID etkilenen ülke ve bölgelere yardım amacıyla 35 milyon dolarlık acil bir fon sağlayacaklarını açıklayarak, "Bu yeni taahhüt, ABD hükümetinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve bölgedeki diğer etkilenen ülkelere bu salgına yanıt olarak verdiği toplam desteği 55 milyon doların üzerine çıkarıyor. ABD'nin USAID aracılığıyla verdiği destek, salgından en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 50 bin doz Jynneos aşısının bağışlanmasını ve aşı hazırlığı ve dağıtımını destekleyecek kaynakları içermektedir. ABD, giderek büyüyen bu salgına karşı kapsamlı ve tüm hükümeti kapsayan bir müdahalede bulunma kararlılığını sürdürmekte olup diğer ülkeleri bu kritik çabalarda bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.
BU BELİRTİLERİ YAŞIYORSANIZ DİKKAT
Peş peşe gelen haberlerin ardından maymun çiçeğinin belirtileri merak edilmeye başlandı. Maymun çiçeği (MPOX) hastalığında döküntüler, ilk belirtilerin gözlenmeye başlanmasından itibaren 1-5 gün aralığında görülür.
Çoğunlukla ilk döküntüler yüz bölgesinde gözlenir. Ardından vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bazı hastalarda genital bölge, gözler ve ağız içi mukozada da lezyonlar görülebilir.