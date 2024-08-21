"YENİ FON İLE BİRLİKTE DESTEĞİMİZ 55 MİLYON DOLARA ULAŞTI"

USAID etkilenen ülke ve bölgelere yardım amacıyla 35 milyon dolarlık acil bir fon sağlayacaklarını açıklayarak, "Bu yeni taahhüt, ABD hükümetinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve bölgedeki diğer etkilenen ülkelere bu salgına yanıt olarak verdiği toplam desteği 55 milyon doların üzerine çıkarıyor. ABD'nin USAID aracılığıyla verdiği destek, salgından en çok etkilenen ülke olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 50 bin doz Jynneos aşısının bağışlanmasını ve aşı hazırlığı ve dağıtımını destekleyecek kaynakları içermektedir. ABD, giderek büyüyen bu salgına karşı kapsamlı ve tüm hükümeti kapsayan bir müdahalede bulunma kararlılığını sürdürmekte olup diğer ülkeleri bu kritik çabalarda bize katılmaya çağırıyoruz" dedi.