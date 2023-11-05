Sağlığımızı korumanın yolları kemiklerden geçiyor! Uzmanı güçlendiren yiyecekleri sıraladı: Süt, yoğurt, peynir...

Sağlığımızı korumanın yolu güçlü kemikler ve sağlıklı eklemlerden geçiyor. Egzersizin yanı sıra gün içinde aldığımız besinler de kemiklerimize çok iyi geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, eklemleri güçlendiren bazı yiyecekleri sıralıyor:
SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum açısından zengindir. Ayrıca vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olan D vitamini de sağlarlar.
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER:
Lahana, ıspanak ve kara lahana gibi koyu yapraklı yeşillikler iyi birer kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca kemik mineralizasyonunda rol oynayan K vitamini içerirler.
FINDIK VE TOHUMLAR:
Badem, chia tohumu ve keten tohumu kalsiyum, magnezyum ve kemik sağlığı için faydalı olan diğer besinler açısından zengindir
MEYVELER:
Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar bakımından yüksektir. Bu meyveler, eklemlerin önemli bir bileşeni olan kolajen üretimi için önemli olan C vitamini açısından zengindir. Ananas, eklem ağrısını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özelliklere sahip bir enzim olan bromelain içerir.
YAĞLI BALIKLAR, YAĞSIZ PROTEİNLER VE KEMİK SUYU:
Somon, sardalya ve uskumru, iltihaplanmayı azaltmaya ve eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitleri bakımından yüksektir. Ayrıca D vitamini de içerirler. Yağsız protein içeren besinler tavuk, hindi, yağsız sığır eti ve tofu, kemiklerin ve eklemlerin korunması ve onarılması için gerekli proteini sağlar. Ev yapımı kemik suyu, eklem sağlığını destekleyebilen ve iltihaplanmayı azaltabilen kolajen açısından zengindir.
EVDE VAR GÜZELLİK
Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. İngiliz uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor.
Aloe Vera: Aloe vera yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın.
Limon: Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.
Hindistan cevizi yağı: Cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.
Elma sirkesi: Hücreleri onarır. Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletip yıkayın.
Kuşburnu yağı: Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.
YUMURTAYA BAK
Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Yıllardır 'Havuç gözleri güçlendirir' sözü tarihe karıştı. Havuç, yerini yumurtaya kaptırdı. Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.
SALEP ZAMANI
Kış dendiğinde akıllara ilk gelen içeceklerden olan salep, ağızları tatlandırıyor. Hem içimizi ısıtıyor hem de vücuda güç veriyor. Uzmanlar, salebin faydalarını sıralıyor:
Kabızlık ve şişkinliği giderir.
Hafızayı ve zihni güçlendirir.
Öksürük ve bronşiti giderir
Adet düzensizliklerine iyi gelir.
Cinsel gücü artırır. İsteksizliği bitirir.
Yağ yakma hızını artırır.
Vücudun ısınmasına yardımcı olur.
Sindirimi kolaylaştırır.
Hemoroit şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.
ÖKSÜRÜĞE ÇARE SİYAH TURP
Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında yerini alana siyah turp, şifa dağıtıyor. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde etkili olan bu sebze, solunum yollarını temizliyor. Böbrek ve safra kesesinde oluşan taşların atılmasına yardımcı oluyor. Tiroit hormonlarını düzenliyor. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları temizliyor. Antioksidan etkisi gösteren siyah turp, cilt lekelerini yok ediyor. Düzenli tüketimi, saçları besliyor.
MİGRENİN İLACI NANE
Nane, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Migren ağrılarını dindirir.
TANSİYONA REZENE
Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Toksinleri atar.
ÜLSERE KARNABAHAR
Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Ülser oluşumunu engeller.