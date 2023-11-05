Sağlığımızı korumanın yolları kemiklerden geçiyor! Uzmanı güçlendiren yiyecekleri sıraladı: Süt, yoğurt, peynir...

Sağlığımızı korumanın yolu güçlü kemikler ve sağlıklı eklemlerden geçiyor. Egzersizin yanı sıra gün içinde aldığımız besinler de kemiklerimize çok iyi geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu, eklemleri güçlendiren bazı yiyecekleri sıralıyor:

SÜT ÜRÜNLERİ: Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum açısından zengindir. Ayrıca vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olan D vitamini de sağlarlar.

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER:

Lahana, ıspanak ve kara lahana gibi koyu yapraklı yeşillikler iyi birer kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca kemik mineralizasyonunda rol oynayan K vitamini içerirler.

FINDIK VE TOHUMLAR:

Badem, chia tohumu ve keten tohumu kalsiyum, magnezyum ve kemik sağlığı için faydalı olan diğer besinler açısından zengindir