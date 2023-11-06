PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Lösemi kendini ilk böyle gösteriyor! 2-5 yaş arasına çocuğu olanlar dikkat! Hemen kontrol edin

Çocuklarda lösemi vakalarının artışı, aynı zamanda toplumu daha fazla bilinçlendirmeye teşvik ediyor. Çocuklarınızdaki bu belirtileri asla göz ardı etmeyin. İşte löseminin belirtileri ve yapılması gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:30 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:30
Lösemi kendini ilk böyle gösteriyor! 2-5 yaş arasına çocuğu olanlar dikkat! Hemen kontrol edin

Dünya çapında birçok insanı etkileyen lösemi, bilim dünyasının sürekli olarak üzerinde çalıştığı önemli bir sağlık sorunudur. Son araştırmalar, lösemi tedavilerinde umut verici gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Çocuklarda lösemi, anne ve babaları, sağlık profesyonellerini ve toplumu genel olarak etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Erken tanı ve uygun tedaviyle, çocuklarda löseminin iyileştirilebilir olduğu bir gerçektir. Erken tanı için ise çocuklarınızda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle löseminin ilk belirtisi kendini böyle gösteriyor. İşte o belirti...

2-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA DİKKAT!

Lösemi, halk arasında "kan kanseri" olarak bilinen bir hastalıktır. Özellikle çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturarak ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık, yeni doğan döneminden ergenliğe kadar her yaşta görülebilir, ancak genellikle 2-5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık rastlanır.

ÇOCUKLARINIZDA HEMEN KONTROL EDİN!

Lösemiye bağlı kanamaların en yaygın görüldüğü bölgelerden biri bacaklar olarak bilinir. Uzmanlar bacaklarda görülen morlukların önemli olduğunu belirtirken, özellikle dizin üstünde görülen morlukların hastalık belirtisi olabileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle, çocuklarda bacaklarda görülen morluklarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlamak önemlidir:

Morluklar dizin üstünde mi?

Eğer morluklar dizin üstündeyse, bu durum daha dikkat çekici olabilir ve lösemi belirtisi olabilir.

Morluklar sayıca fazla mı?

Eğer çocuğun bacaklarında birden fazla morluk bulunuyorsa, bu durum da endişe verici olabilir.

Morluklar çarpma sonucu mu yoksa kendiliğinden mi oluşuyor?

Eğer morluklar çocuğun düşmesi veya çarpma sonucu oluşmuşsa, bu durum genellikle normal bir travma sonucu olabilir. Ancak, morluklar kendiliğinden, hiçbir travma olmadan ortaya çıkıyorsa bu daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir.

Morluklar fazla büyük ve koyu renkli mi?

Morluklar büyük ve belirgin bir şekilde koyu renkli ise, bu durum daha ciddi bir sorunun işareti olabilir.

İYİLEŞMEDE ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Günümüzde tıp alanındaki gelişmeler sayesinde lösemi tedavisi giderek etkili hale gelmiş ve erken teşhisle birlikte çocukluk çağı lösemisinde yüzde 75, akut lenfoblastik lösemide ise yüzde 95 oranında iyileşme sağlanmaktadır. Uzmanlar lösemi tedavisinde erken teşhisin son derece önemli olduğunu vurguluyor.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELER?

Löseminin belirtileri çeşitli olabilir ve diğer bazı hastalıkların belirtileriyle karışabilir. Bu belirtiler arasında nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, hızlı yorgunluk, halsizlik, kol ve bacak ağrıları, ağız, diş, burun gibi farklı bölgelerde oluşan uzun süren kanamalar, dışkıda ve idrarda kan görülmesi, karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesi yer alıyor.

Özellikle kanama, lösemiye bağlı kanamaların belirgin bir işareti olup, trombosit sayısının düşmesi sonucunda vücutta kanamaların meydana gelmesine neden olur. Bu kanamalar cilt altında morluklar şeklinde görünebilir.

Bacaklar lösemiye bağlı kanamaların sık rastlandığı bölgelerden biridir, özellikle diz üstünde görülen morluklar hastalık belirtisi olabilir. Prof. Dr. Cengiz Canpolat, özellikle 2-12 yaş arasındaki çocuklarda görülen diz üstündeki morlukların dikkat çekici olduğunu ve anne babaların bu belirtileri gördüklerinde uzmana başvurmaları gerektiğini belirtmektedir.

Lösemi tanısı, hemotoloji uzmanının çocuğu muayene etmesi ve basit bir kan sayımıyla konulabilir. Eğer gerekirse kemik iliği incelemesi de yapılabilir. Erken teşhis, lösemi hastalarının tedavisinin başarılı olmasında büyük önem taşır. Prof. Dr. Cengiz Canpolat, lösemi hastalarının tipine ve risk grubuna göre tedavinin 2 ila 3 yıl sürebileceğini ancak bu süreç sonunda hastaların iyileşip normal yaşamlarına dönebildiğini belirtmektedir.

Günümüzde tıbbın hızla ilerlemesi, kan hastalıklarının ve özellikle löseminin tedavisinde büyük başarı sağlamaktadır. Çocukluk çağı lösemisinde iyileşme oranı genel olarak yüzde 75, akut lösemide ise yüzde 90'ın üzerindedir. Bu nedenle, erken teşhis konulması, anne babaların dikkatli gözlemciler olmaları ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bir uzmana başvurmaları hayati önem taşımaktadır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA