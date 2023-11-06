Lösemi kendini ilk böyle gösteriyor! 2-5 yaş arasına çocuğu olanlar dikkat! Hemen kontrol edin

Dünya çapında birçok insanı etkileyen lösemi, bilim dünyasının sürekli olarak üzerinde çalıştığı önemli bir sağlık sorunudur. Son araştırmalar, lösemi tedavilerinde umut verici gelişmelerin yaşandığını gösteriyor. Çocuklarda lösemi, anne ve babaları, sağlık profesyonellerini ve toplumu genel olarak etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Erken tanı ve uygun tedaviyle, çocuklarda löseminin iyileştirilebilir olduğu bir gerçektir. Erken tanı için ise çocuklarınızda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle löseminin ilk belirtisi kendini böyle gösteriyor. İşte o belirti...

Lösemi, halk arasında " kan kanseri " olarak bilinen bir hastalıktır. Özellikle çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturarak ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık, yeni doğan döneminden ergenliğe kadar her yaşta görülebilir, ancak genellikle 2-5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık rastlanır.

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Lösemiye bağlı kanamaların en yaygın görüldüğü bölgelerden biri bacaklar olarak bilinir. Uzmanlar bacaklarda görülen morlukların önemli olduğunu belirtirken, özellikle dizin üstünde görülen morlukların hastalık belirtisi olabileceğini vurgulamıştır. Bu nedenle, çocuklarda bacaklarda görülen morluklarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlamak önemlidir:

Morluklar dizin üstünde mi?

Eğer morluklar dizin üstündeyse, bu durum daha dikkat çekici olabilir ve lösemi belirtisi olabilir.

Morluklar sayıca fazla mı?

Eğer çocuğun bacaklarında birden fazla morluk bulunuyorsa, bu durum da endişe verici olabilir.