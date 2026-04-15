Şeker tüketiminin azaltılması amacıyla geliştirilen yapay ve doğal tatlandırıcılar uzun süredir "daha sağlıklı seçenek" olarak görülüyor. Ancak son yıllarda bu maddelerin metabolizma üzerindeki etkileri giderek daha fazla sorgulanıyor. Özellikle obezite ve insülin direnci gibi sorunların yaygınlığının azalmaması bilim insanlarını bu katkı maddelerinin rolünü yeniden değerlendirmeye yöneltiyor.
Araştırmanın amacı ne?
Bilim insanları yapay tatlandırıcıların etkilerinin yalnızca tüketen bireyle sınırlı kalıp kalmadığını yani nesiller arası aktarım olup olmadığını araştırdı. Şili Üniversitesi'nden biyolojik antropolog Francisca Concha Celume yaptığı açıklamada "Bu katkı maddelerinin tüketiminin artmasına rağmen obezite ve insülin direnci gibi metabolik bozuklukların yaygınlığının azalmamış olması ilgimizi çekti" dedi.
Bu kapsamda fareler üç gruba ayrıldı:
Deney 16 hafta sürdü. Ardından bu farelerin yavruları (F1) ve torunları (F2) incelendi.
Önemli bir nokta: F1 ve F2 nesilleri hiç tatlandırıcı tüketmedi.
Bağırsak mikrobiyotası ve metabolik etkileri neler?
Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan bulgular, iki tatlandırıcı maddenin hem ebeveynlerde hem de yavrularında metabolizma ve inflamasyonla bağlantılı genlerin ekspresyonunu artırdığını ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) konsantrasyonlarını düşürdüğünü gösterdi. Araştırma sonuçları her iki tatlandırıcının da bağırsak sağlığı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.
Gen ekspresyonunda dikkat çeken değişimler kaydedildi
Araştırmacılar metabolizma ve inflamasyonla ilişkili bazı genleri inceledi. Bulgular şunları ortaya koydu:
Stevia da benzer etkiler gösterse de bu etkilerin nesiller boyunca devam etme gücü daha sınırlıydı.
Kan şekerini nasıl etkiliyor?
The Scientist'de yer alan habere göre ilk nesilde belirgin bir değişiklik gözlenmese de sukraloz grubunun sonraki nesillerinde glisemik yanıtın hafif şekilde değiştiği görüldü. Bu durum metabolik etkilerin zamanla ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.
Yapay tatlandırıcılar gerçekten zararlı mı?
Bu çalışma yapay tatlandırıcıların doğrudan zararlı olduğunu kesin olarak kanıtlamasa da önemli bir ihtimali gündeme getiriyor:
👉 Bu maddeler, metabolizmayı ve bağırsak yapısını düşündüğümüzden daha derin ve kalıcı biçimde etkiliyor olabilir.
👉 Üstelik bu etkiler hiç tüketmeyen sonraki nesillere bile aktarılabilir.
Nelere dikkat etmeli?
Bilim insanları mevcut bulguların kesin sonuçlara ulaşmak için henüz yeterli olmadığını özellikle vurgulamaktadır. Bununla birlikte dikkatli bir yaklaşım benimsemek önem taşımaktadır. Yapay tatlandırıcıların tüketiminde aşırıya kaçılmaması, dengeli ve kontrollü kullanımın tercih edilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak "şekersiz" ifadesi her zaman tamamen güvenli olduğu anlamına gelmemektedir.