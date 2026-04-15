Sukraloz grubunun sonraki nesillerinde glisemik yanıtta hafif değişiklik gözlenirken, sukralozun etkilerinin steviaya göre daha kalıcı olduğu kaydedildi.

Araştırmada bağırsakta iltihapla ilişkili genlerde artış, karaciğerde metabolizma ile ilişkili genlerde azalma tespit edildi ve bu değişimlerin bir kısmının yavru nesillere aktarıldığı görüldü.

Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan çalışmada her iki tatlandırıcının da kısa zincirli yağ asitleri seviyelerini düşürdüğü ve bağırsak mikrobiyal çeşitliliğini değiştirdiği belirlendi.

16 hafta süren deney sonucunda tatlandırıcı tüketen farelerin yavrularında kendileri hiç tatlandırıcı tüketmemelerine rağmen metabolik değişiklikler gözlemlendi.

Şili Üniversitesi'nden araştırmacılar sukraloz ve stevia gibi yapay tatlandırıcıların metabolizma ve bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerinin nesiller arası aktarılabileceğini tespit etti.

Şeker tüketiminin azaltılması amacıyla geliştirilen yapay ve doğal tatlandırıcılar uzun süredir "daha sağlıklı seçenek" olarak görülüyor. Ancak son yıllarda bu maddelerin metabolizma üzerindeki etkileri giderek daha fazla sorgulanıyor. Özellikle obezite ve insülin direnci gibi sorunların yaygınlığının azalmaması bilim insanlarını bu katkı maddelerinin rolünü yeniden değerlendirmeye yöneltiyor.

Araştırmanın amacı ne?

Bilim insanları yapay tatlandırıcıların etkilerinin yalnızca tüketen bireyle sınırlı kalıp kalmadığını yani nesiller arası aktarım olup olmadığını araştırdı. Şili Üniversitesi'nden biyolojik antropolog Francisca Concha Celume yaptığı açıklamada "Bu katkı maddelerinin tüketiminin artmasına rağmen obezite ve insülin direnci gibi metabolik bozuklukların yaygınlığının azalmamış olması ilgimizi çekti" dedi.

Bu kapsamda fareler üç gruba ayrıldı:

Normal su tüketenler

Sukraloz içeren su tüketenler

Stevia içeren su tüketenler

Deney 16 hafta sürdü. Ardından bu farelerin yavruları (F1) ve torunları (F2) incelendi.

Önemli bir nokta: F1 ve F2 nesilleri hiç tatlandırıcı tüketmedi.