Detoks diyetleri bilimsel olarak desteklenmez çünkü vücudun karaciğer ve böbrekler aracılığıyla doğal detoks sistemi bulunur Detoks diyetleri vücudu temizler mi? Efsane: Detoks kürleri toksinleri temizler.

Gerçek: Vücudun zaten doğal bir detoks sistemi vardır (karaciğer, böbrekler, bağırsaklar). Çoğu detoks diyeti bilimsel olarak desteklenmez ve uzun vadede besin eksikliğine yol açabilir. Ne yapmalı? Dengeli beslenin

Yeterince uyuyun

Aktif olun

Sigara ve alkol tüketmeyin.

Vegan ve vejetaryen ürünler işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebileceği için etiketlerin kontrol edilmesi gerekir. Vegan ve vejetaryen ürünler her zaman sağlıklı mı? Efsane: Bitki bazlı ürünler her zaman en iyi seçimdir.

Gerçek: Vegan veya vejetaryen ürünler de işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebilir. Ne yapmalı? Besin etiketlerini okuyun

İşlenmiş gıdaları sınırlayın

Taze ve az işlenmiş bitki bazlı ürünleri tercih edin.