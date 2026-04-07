İnanmamanız gereken 5 diyet efsanesi: 150 ml sınırını geçen yandı

Beslenme dünyasında bilimsel gerçeklerin yerini çoğu zaman popüler efsaneler alabiliyor. Birçok kişi yanlış inanışlar nedeniyle gereksiz kısıtlamalara gidiyor ya da sağlığını riske atabiliyor. Oysa gerçekler çoğu zaman popüler inanışlardan oldukça farklı. İşte diyetisyenlere göre en sık karşılaşılan 5 diyet efsanesi ve doğruları...

İnanmamanız gereken 5 diyet efsanesi: 150 ml sınırını geçen yandı
  • Karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır ve tamamen kesilmesi yerine rafine ürünler sınırlanarak tam buğday ve lifli seçenekler tercih edilmelidir.
  • Meyvedeki fruktoz doğal lif içerdiği için zararlı değildir ve meyve tüketimi kalp hastalığı riskini azaltabilir.
  • Detoks diyetleri bilimsel olarak desteklenmez çünkü vücudun karaciğer ve böbrekler aracılığıyla doğal detoks sistemi bulunur.
  • Vegan ve vejetaryen ürünler işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebileceği için etiketlerin kontrol edilmesi gerekir.
  • Süt ürünleri protein, kalsiyum ve B vitamini açısından zengindir ve laktoz intoleransı yoksa diyetten çıkarılması gerekmez.

Sosyal medyada dolaşan beslenme önerileri her geçen gün artıyor. Ancak bu bilgilerin önemli bir kısmı bilimsel gerçeklerden uzak. Birçok kişi bu yanlış inanışlar nedeniyle ya gereksiz kısıtlamalara gidiyor ya da sağlığını riske atabiliyor. İşte en sık karşılaşılan 5 diyet efsanesi ve gerçekler...

Karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır ve tamamen kesilmesi yerine rafine ürünler sınırlanarak tam buğday ve lifli seçenekler tercih edilmelidir. Fotoğraf:AA

Karbonhidratları kesmek kilo verdirir mi?

Efsane: Karbonhidratları tamamen kesmek gerekir.
Gerçek: Diyetisyen ve Beslenme Bilimleri Araştırmacısı (BBC) Tai Ibitoye'ye göre karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır ve gram başına yağdan daha az kalori içerir. Kesildiğinde kilo kaybı genellikle yağdan değil su kaybından kaynaklanır.

Ne yapmalı?

  • Beyaz ekmek ve rafine ürünleri sınırlayın
  • Tam buğday ekmeği, esmer pirinç, sebze ve meyve tercih edin
  • Lifli karbonhidratlar tokluk sağlar ve sindirimi destekler.

Meyvedeki fruktoz doğal lif içerdiği için zararlı değildir ve meyve tüketimi kalp hastalığı riskini azaltabilir. Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi

Meyve şekeri zararlı mıdır?

Efsane: Meyve şekeri tehlikelidir.
Gerçek: Meyvedeki fruktoz doğal olarak lifle birlikte gelir ve "serbest şeker" sayılmaz. Meyve tüketimi, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon riskini azaltabilir.

Ne yapmalı?

  • Meyveyi bütün olarak tüketin
  • Meyve suyu sınırlı olmalı (günde 150 ml'ye kadar)
  • Günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze hedefleyin.

Detoks diyetleri bilimsel olarak desteklenmez çünkü vücudun karaciğer ve böbrekler aracılığıyla doğal detoks sistemi bulunur

Detoks diyetleri vücudu temizler mi?

Efsane: Detoks kürleri toksinleri temizler.
Gerçek: Vücudun zaten doğal bir detoks sistemi vardır (karaciğer, böbrekler, bağırsaklar). Çoğu detoks diyeti bilimsel olarak desteklenmez ve uzun vadede besin eksikliğine yol açabilir.

Ne yapmalı?

  • Dengeli beslenin
  • Yeterince uyuyun
  • Aktif olun
  • Sigara ve alkol tüketmeyin.

Vegan ve vejetaryen ürünler işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebileceği için etiketlerin kontrol edilmesi gerekir.

Vegan ve vejetaryen ürünler her zaman sağlıklı mı?

Efsane: Bitki bazlı ürünler her zaman en iyi seçimdir.
Gerçek: Vegan veya vejetaryen ürünler de işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebilir.

Ne yapmalı?

  • Besin etiketlerini okuyun
  • İşlenmiş gıdaları sınırlayın
  • Taze ve az işlenmiş bitki bazlı ürünleri tercih edin.

Süt ürünleri protein, kalsiyum ve B vitamini açısından zengindir ve laktoz intoleransı yoksa diyetten çıkarılması gerekmez.

Süt ürünleri diyette gerekli mi?

Efsane: Süt ürünlerini tüketmek şarttır.
Gerçek: Süt ürünleri protein, kalsiyum ve B vitaminleri açısından zengindir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Laktoz intoleransı veya alerjisi olmayanlar için bırakmak gerekmez.

Ne yapmalı?

  • Vegan veya laktozsuz alternatiflerde kalsiyum ve vitamin zenginleştirmesine dikkat edin
  • Yoğurt ve kefir gibi fermente ürünleri tercih edin.
7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedir? DSÖden bilim odaklı sağlık çağrısı7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedir? DSÖden bilim odaklı sağlık çağrısı
7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedir? DSÖ'den bilim odaklı sağlık çağrısı

Geçmeyen yorgunluk ve depresyonun altındaki gizli sebep: Fibromiyalji nasıl anlaşılır?
Fibromiyalji hastalığı nedir, belirtileri neler?

