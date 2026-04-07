Sosyal medyada dolaşan beslenme önerileri her geçen gün artıyor. Ancak bu bilgilerin önemli bir kısmı bilimsel gerçeklerden uzak. Birçok kişi bu yanlış inanışlar nedeniyle ya gereksiz kısıtlamalara gidiyor ya da sağlığını riske atabiliyor. İşte en sık karşılaşılan 5 diyet efsanesi ve gerçekler...
Karbonhidratları kesmek kilo verdirir mi?
Efsane: Karbonhidratları tamamen kesmek gerekir.
Gerçek: Diyetisyen ve Beslenme Bilimleri Araştırmacısı (BBC) Tai Ibitoye'ye göre karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır ve gram başına yağdan daha az kalori içerir. Kesildiğinde kilo kaybı genellikle yağdan değil su kaybından kaynaklanır.
Ne yapmalı?
Meyve şekeri zararlı mıdır?
Efsane: Meyve şekeri tehlikelidir.
Gerçek: Meyvedeki fruktoz doğal olarak lifle birlikte gelir ve "serbest şeker" sayılmaz. Meyve tüketimi, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon riskini azaltabilir.
Ne yapmalı?
Detoks diyetleri vücudu temizler mi?
Efsane: Detoks kürleri toksinleri temizler.
Gerçek: Vücudun zaten doğal bir detoks sistemi vardır (karaciğer, böbrekler, bağırsaklar). Çoğu detoks diyeti bilimsel olarak desteklenmez ve uzun vadede besin eksikliğine yol açabilir.
Ne yapmalı?
Vegan ve vejetaryen ürünler her zaman sağlıklı mı?
Efsane: Bitki bazlı ürünler her zaman en iyi seçimdir.
Gerçek: Vegan veya vejetaryen ürünler de işlenmiş olabilir ve yüksek şeker, tuz veya doymuş yağ içerebilir.
Ne yapmalı?
Süt ürünleri diyette gerekli mi?
Efsane: Süt ürünlerini tüketmek şarttır.
Gerçek: Süt ürünleri protein, kalsiyum ve B vitaminleri açısından zengindir ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. Laktoz intoleransı veya alerjisi olmayanlar için bırakmak gerekmez.
Ne yapmalı?