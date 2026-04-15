Uzmanlar, sosyal medyada ruh sağlığına dair içeriklerin her zaman bilimsel temellere dayanmadığını belirterek benzer belirtiler görenlerin doğrudan tanı koymak yerine uzmana başvurmasını öneriyor.

OKB tedavisinde maruz bırakma ve tepki önleme yöntemi kullanılırken, kaygı bozukluklarında düşünce kalıplarını fark etme ve problem çözme becerileri geliştirme ön plana çıkıyor.

Her üç kişiden biri hayatının bir döneminde kaygı bozukluğu yaşayabiliyor ve kaygı süreklilik kazanıp günlük yaşamı aksattığında bozukluk olarak değerlendiriliyor.

OKB, kişinin istemediği halde zihnine gelen düşünceler ve bunları bastırmak için yaptığı tekrar eden davranışlarla kendini gösteren ayrı bir psikiyatrik bozukluk olarak değerlendiriliyor.

Kaygı bozuklukları ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB) benzer belirtiler gösterse de farklı psikiyatrik durumlar olarak tanımlanıyor ve tedavi yaklaşımları farklılık gösteriyor.

Günlük yaşamın bir parçası olan kaygı, çoğu zaman tehditlere karşı gelişen doğal bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu duygu bazı durumlarda kontrol edilmesi zor bir hâl alarak ruh sağlığını etkileyebiliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada artan paylaşımlar, kaygı ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

Kaygı, tehlikelere karşı verilen doğal bir tepkidir.

KAYGI HER ZAMAN HASTALIK DEĞİL

Sciencealert'te yer alan habere göre, kaygı insanın tehlikelere karşı kendini korumasını sağlayan temel bir mekanizma. Bir sunum öncesinde yaşanan heyecan, ilk buluşmadaki gerginlik ya da gece uykudan uyandıran düşünceler bu durumun yaygın örnekleri arasında yer alıyor.

Birçok kişi bu hislerle başa çıkmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Kontrol etme davranışları, tekrar tekrar emin olma ihtiyacı ya da yakın çevreden onay alma çabası bunlardan bazıları.

NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

Kaygı, süreklilik kazandığında ve günlük yaşamı aksatmaya başladığında artık bir bozukluk olarak değerlendirilebiliyor. Uzmanlara göre her üç kişiden biri hayatının bir döneminde kaygı bozukluğu yaşayabiliyor.

En sık görülen türler arasında:

Sosyal ortamlarda yoğun korku

Tekrarlayan panik ataklar

Sürekli ve kontrol edilemeyen endişe hali yer alıyor.

OKB NEDİR VE KAYGIDAN NASIL AYRILIR?

OKB, kaygıyla ilişkili olsa da ayrı bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu durum, kişinin istemediği hâlde zihnine gelen düşünceler ve bu düşünceleri bastırmak için yaptığı tekrar eden davranışlarla kendini gösteriyor.

Zihne istemsizce gelen düşünceler:

Kirlenme korkusu

Birine zarar verme ihtimali

Hata yaptığına dair yoğun şüphe

Bu düşüncelerle başa çıkmak için yapılan davranışlar ise:

Sürekli kontrol etme

Tekrar eden ritüeller

Aşırı temizlik

İçten tekrar edilen sayma veya cümle kurma

OKB'yi ayıran en önemli nokta, bu döngünün yoğunluğu ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi.