Günlük yaşamın bir parçası olan kaygı, çoğu zaman tehditlere karşı gelişen doğal bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu duygu bazı durumlarda kontrol edilmesi zor bir hâl alarak ruh sağlığını etkileyebiliyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada artan paylaşımlar, kaygı ile obsesif kompulsif bozukluk (OKB) arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.
KAYGI HER ZAMAN HASTALIK DEĞİL
Sciencealert'te yer alan habere göre, kaygı insanın tehlikelere karşı kendini korumasını sağlayan temel bir mekanizma. Bir sunum öncesinde yaşanan heyecan, ilk buluşmadaki gerginlik ya da gece uykudan uyandıran düşünceler bu durumun yaygın örnekleri arasında yer alıyor.
Birçok kişi bu hislerle başa çıkmak için çeşitli yöntemler geliştiriyor. Kontrol etme davranışları, tekrar tekrar emin olma ihtiyacı ya da yakın çevreden onay alma çabası bunlardan bazıları.
NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?
Kaygı, süreklilik kazandığında ve günlük yaşamı aksatmaya başladığında artık bir bozukluk olarak değerlendirilebiliyor. Uzmanlara göre her üç kişiden biri hayatının bir döneminde kaygı bozukluğu yaşayabiliyor.
En sık görülen türler arasında:
OKB NEDİR VE KAYGIDAN NASIL AYRILIR?
OKB, kaygıyla ilişkili olsa da ayrı bir psikiyatrik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu durum, kişinin istemediği hâlde zihnine gelen düşünceler ve bu düşünceleri bastırmak için yaptığı tekrar eden davranışlarla kendini gösteriyor.
Zihne istemsizce gelen düşünceler:
Bu düşüncelerle başa çıkmak için yapılan davranışlar ise:
OKB'yi ayıran en önemli nokta, bu döngünün yoğunluğu ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi.
HER TEKRAR DAVRANIŞI OKB ANLAMINA GELMEZ
Zaman zaman ocağı kontrol etmek ya da düzenli olmayı istemek normal kabul ediliyor. Ancak bu davranışlar saatler sürüyorsa, yoğun stres yaratıyorsa ve günlük hayatı aksatıyorsa uzman desteği gerekebiliyor.
Öte yandan OKB her zaman dışarıdan fark edilmeyebilir. Çünkü bazı ritüeller tamamen zihinsel olarak gerçekleşebiliyor ve kişiler bunu gizleme eğiliminde olabiliyor.
TEDAVİ SÜREÇLERİ NASIL FARKLILAŞIYOR?
Kaygı bozuklukları ve OKB benzer belirtiler taşısa da tedavi yaklaşımları farklılık gösterebiliyor. Her iki durumda da bilişsel davranışçı terapi en etkili yöntemler arasında yer alıyor.
OKB tedavisinde özellikle "maruz bırakma ve tepki önleme" yöntemi öne çıkıyor. Bu yöntemde kişi, kaygı yaratan durumla kontrollü şekilde karşılaşırken, alışkanlık hâline gelen davranışları yapmamayı öğreniyor.
Kaygı bozukluklarında ise:
Gerekli durumlarda ilaç tedavisi de sürece dahil edilebiliyor.
SOSYAL MEDYA BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT
Ruh sağlığına dair farkındalığın artması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, sosyal medyada yer alan içeriklerin her zaman bilimsel temellere dayanmadığına dikkat çekiliyor.
Uzmanlar, kişilerin kendilerinde benzer belirtiler fark etmeleri durumunda doğrudan tanı koymak yerine bir uzmana başvurmalarının en doğru adım olacağını vurguluyor.
UZMAN DESTEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Kaygı ya da OKB belirtileri yaşayan bireyler için erken destek, sürecin daha sağlıklı yönetilmesini sağlıyor. Doğru tanı ve uygun tedavi yöntemleriyle bu durumların kontrol altına alınması mümkün.
Ruh sağlığına dair soruların arttığı bu dönemde, güvenilir bilgiye ulaşmak ve profesyonel destek almak her zamankinden daha önemli hale geliyor.