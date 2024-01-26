SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Balgamı, öksürüğü bıçak gibi kesecek çözüm! Tereyağına karıştırıp yiyin olanları kendiniz görün!

Uzmanlar, tereyağının içerdiği bazı bileşenlerin, özellikle balgamın azaltılmasına ve öksürüğün hafifletilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu doğrultuda, önerilen karışım, birçok kişi tarafından denendi ve olumlu sonuçlar alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:14 Güncelleme 26 Ocak 2024, 10:20
Balgamı, öksürüğü bıçak gibi kesecek çözüm! Tereyağına karıştırıp yiyin olanları kendiniz görün!

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte, soğuk algınlığı vakaları da artış gösterdi. Özellikle herkesin ortak şikayeti olan öksürük, hayatımızı zorlaştırabilir. Fakat halk arasında dolaşan bir öneri, öksürük ve balgamın baş edilmesi için mucizevi bir çözüm sunuyor. İşte o formül....

BALGAMI, ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESECEK!

Uzmanlar, bu karışımın özellikle gece yatmadan önce tüketilmesini öneriyor. Tereyağındaki yağın, boğazı kaplayarak tahrişi azalttığı ve balın da antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu düşünülüyor. Bu mucizevi karışımı deneyen birçok kişi, öksürük şikayetlerinde belirgin bir azalma yaşadığını ve daha rahat bir uyku çektiklerini belirtiyor. Ancak, herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, önce küçük bir miktar deneyerek reaksiyonu gözlemlemek önemli.

İşte, öksürüğün hakkından gelen o mucizevi karışımın tarifi:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Tereyağını bir kaseye alın.
Üzerine balı ekleyin.

İki malzemeyi iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar devam edin.

NOT: Unutmayın, doğal ürünlerin bile yan etkileri olabilir ve herkesin vücut yapısı farklıdır. Sağlık profesyonelleri, bireylerin sağlık geçmişi ve mevcut durumlarına uygun önerilerde bulunabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için her adımı doktorunuzun gözetiminde atmak önemlidir.

Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruz: Canan Karatay Morfin gibidir diyerek ikaz etti!Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruz: Canan Karatay Morfin gibidir diyerek ikaz etti!
Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor! Her gün zehir yiyoruz: Canan Karatay "Morfin gibidir" diyerek ikaz etti!
Saç ektirmeye servet harcamayın! Kelliği tarihe gömecek çözüm! Bu işi kökten halledecek formül çıktıSaç ektirmeye servet harcamayın! Kelliği tarihe gömecek çözüm! Bu işi kökten halledecek formül çıktı
Saç ektirmeye servet harcamayın! Kelliği tarihe gömecek çözüm! Bu işi kökten halledecek formül çıktı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
EMEKLİLERE ZAM FARKI BUGÜN HESAPLARDA! Kim ne kadar alacak? Memur emeklileri, dul ve yetim maaşı alanlar, maluller...
CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi sürüyor! Gözler PM’ye çevrildi
Soykırımcı İsrail için hesap vakti: Uluslararası Adalet Divanı Lahey’de kararını açıklayacak! Başkan Erdoğan’dan Güney Afrika’ya destek telefonu
SON DAKİKA