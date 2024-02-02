Epsom tuzuyla hem koku hem de... El ve ayaklarınız hiç ısınmıyorsa çözümü burada!

El ev ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa bu formülü deneyin! Soğuk ayaklardan stres kaynaklı gerginliklere kadar birçok sağlık sorunuyla karşılaşanlar için Epsom tuzu, doğal bir kurtarıcı olabilir. İşte epsom tuzunun mucizesi...