Epsom tuzuyla hem koku hem de... El ve ayaklarınız hiç ısınmıyorsa çözümü burada!

El ev ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa bu formülü deneyin! Soğuk ayaklardan stres kaynaklı gerginliklere kadar birçok sağlık sorunuyla karşılaşanlar için Epsom tuzu, doğal bir kurtarıcı olabilir. İşte epsom tuzunun mucizesi...
El ev ayaklarınız bir türlü ısınmıyorsa bu formülü deneyin! Soğuk ayaklardan stres kaynaklı gerginliklere kadar birçok sağlık sorunuyla karşılaşanlar için Epsom tuzu, doğal bir kurtarıcı olabilir. İşte epsom tuzunun mucizesi...
EPSOM TUZU HEM KOKUYU HEM SOĞUĞU YOK EDİYOR
Epson tuzu, içerdiği magnezyum sayesinde iltihap giderici özelliklere sahiptir. Ayaklarınızı Epson tuzu içinde bekletmek, aynı zamanda ayak ağrılarına ve kokusuna da iyi gelebilir.
AYNI ZAMANDA STRESİ DE ORTADAN KALDIRIYOR
Epsom tuzu, magnezyum sülfat içeren bir mineraldir.
Faydaları arasında magnezyum takviyesi, kas ve sinir sistemini güçlendirme, stresi azaltma ve iltihap giderme bulunur.
Bu tuz, genellikle banyo sularına eklenerek kullanılır ve cilt aracılığıyla magnezyum emilimine katkı sağlar.
ZENCEFİL, ACI BİBER MUCİZESİ
Zencefil, yeşil çay, acı biber gibi doğal ürünlerin tüketimi de kan dolaşımını artırarak ayakların ısınmasına katkı sağlar.
Ayrıca, demir bakımından zengin gıdaların düzenli olarak tüketilmesi de ayak şişmesinin önlenmesine yardımcı olabilir.