Reflü sadece mide yanması değil! Uzmanı kanser riskine karşı uyardı: "Mide koruyucu ilaçları gelişigüzel kullanmayın"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Reflü, obezite, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Prof. Dr. Samet Yardımcı, mide fıtığının reflünün önemli nedenlerinden biri olabileceğini belirtiyor.

Uzun süredir devam eden mide şikayetleri yemek borusunda kalıcı hasara yol açabilir ve hekime başvurulmalıdır.

Reflü ameliyatları genellikle laparoskopik yöntemle yapılmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

Sürekli mide yanması yaşayan kişilerin hekime danışmadan ilaç kullanarak şikayetlerini baskılamaları yanlıştır.

Mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu oluşan reflünün pek çok nedeni olabiliyor. Obezite, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme en sık görülen sebepleri arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Samet Yardımcı, özellikle mide fıtığının reflünün altında yatan önemli nedenlerden biri olabileceğine vurgu yapıyor. Reflüyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Tedavi yollarını anlatıyor:



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Bazı hastalarda mide fıtığı nedeniyle mide ile yemek borusu arasındaki koruyucu mekanizma bozulmaktadır. Bu durum sadece yanma hissine değil; kronik öksürük, ses kısıklığı, ağız kokusu, gece nefes darlığı hissiyle uyanma ve yutma güçlüğü gibi şikâyetlere de yol açabilmektedir. Tedavi edilmeyen reflü zamanla yemek borusunda kalıcı hasar oluşturabiliyor. Özellikle uzun süredir devam eden mide şikâyetlerinde mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.

Reflü, obezite, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)



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Uzun süredir devam eden mide yanması, ağza acı su gelmesi, kronik öksürük ve ses kısıklığı, yemek sonrasında şişkinlik, yutma güçlüğü ve sürekli mide koruyucu ilaç ihtiyacı durumunda hemen hastaneye başvurun. Yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda uygulanan cerrahi tedaviyle kalıcı çözüm sağlanabiliyor. Reflü ameliyatlarının büyük bir kısmı laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabiliyor. Uygun hastalarda oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Uygulanan modern reflü cerrahisi uzun süreli ilaç ihtiyacını azaltabilmekte ve yaşam kalitesini artırabilmektedir. Uzun süredir devam eden mide yanması, ağza acı su gelmesi, kronik öksürük ve ses kısıklığı, yemek sonrasında şişkinlik, yutma güçlüğü ve sürekli mide koruyucu ilaç ihtiyacı durumunda hemen hastaneye başvurun. Yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda uygulanan cerrahi tedaviyle kalıcı çözüm sağlanabiliyor. Reflü ameliyatlarının büyük bir kısmı laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabiliyor. Uygun hastalarda oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Uygulanan modern reflü cerrahisi uzun süreli ilaç ihtiyacını azaltabilmekte ve yaşam kalitesini artırabilmektedir.