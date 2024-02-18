Rahim ağzı kanserine çare HPV aşısı | Riski yüzde 80’e kadar düşürüyor! Peki kimlere uygulanabilir? Yan etkileri var mı? Kaç doz kullanılmalı?

Rahim ağzı kanseri , dünyada en sık görülen kanserler arasında bulunuyor. Bu hastalığın büyük çoğunluğunun kaynağı olarak Human Papilloma Virüsü (HPV) gösteriliyor. Korunmanın yolu ise HPC aşısından geçiyor. Yakın zamana kadar Türkiye'de 4 tip HPV virüsü ne karşı koruma sağlayan aşı uygulanırken artık 9 tip HPV virüsüne karşı koruma sağlayan aşı yapılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilgi Gökcan, HPV aşısı hakkında bilgi veriyor...

HPV aşısı kimlere uygulanabilir? 9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmektedir. Erkeklerde HPV aşısı 26 yaşına kadar uygulanmaktadır. 9–26 yaş aralığında olan bütün erkekler HPV aşısı yaptırabilmektedir. HPV aşısı kaç doz kullanılmalıdır? HPV aşısı 3 doz kullanılan bir aşıdır. İlk doz aşıdan 1 ay sonra 2. doz uygulanır. 2. dozdan 5 ay sonra da son doz aşı yaptırılmalıdır. 14 yaşına kadar çocuklarda tek doz HPV aşısı yeterlidir. 15 yaşından sonra yetişkinlerde olduğu gibi 3 doz aşı gereklidir. 13 yaş sonu ile 15 yaş başı arasındaki çocuklarda 2 doz aşı yeterli olmaktadır.



HPV bulaşan kişilerde aşı yapılabilir mi?

HPV bulaşı olan kişilere de HPV aşısı yapılabilir. HPV virüsü vücuduna girmiş olsa bile HPV aşısının yarattığı bağışıklık kendi kendine geçiren kişilerden daha yüksektir. HPV aşısının bağışıklığı yaklaşık 25 yıl devam etmektedir.



HPV aşısı kaç tip HPV virüsüne karşı koruma sağlar?

HPV'nin birçok tipi bulunmaktadır. Türkiye'de yakın zamana kadar 4'lü HPV aşısı yapılmaktaydı. HPV tip 6, HPV tip 11, HPV tip 16 ve HPV tip 18'e karşı koruma sağlayan 4'lü aşı yerine artık Türkiye'de de 9 tip HPV'ye karşı koruma sağlayan aşı yapılır. Yeni aşıda 4'lü aşıya ek olarak HPV tip 31, HPV tip 33, HPV tip 45, HPV tip 52 ve HPV tip 53'e karşı da korur.



HPV 4'lü aşıyı yaptıranların 9'lu HPV aşı yaptırmasına gerek var mıdır?

HPV 4'lü aşı yaptıranlar 9 tip virüse karşı koruma sağlayan yeni aşıyı yaptırabilirler. 4 HPV aşısı öncesi tarama gerekli midir? HPV bulaşı olan kişiler de HPV aşısı yaptırabileceği için aşı öncesi tarama yaptırmaya gerek yoktur.