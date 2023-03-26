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    Rahim ağzı kanserinden korumanın yolu erken yaşta HPV aşısı olmaktan geçiyor

    Rahim ağzı kanseri, genç kadınları tehdit ediyor. Korunmanın yolu erken yaşlarda HPV aşısı olmaktan geçiyor. 9 tip virüse karşı uygulanan bu aşı sayesinde hastalığa yakalanma riski yüzde 80 düşüyor.

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    Rahim ağzı kanseri, dünyada en sık görülen kanserler arasında bulunuyor. Bu hastalığın büyük çoğunluğunun kaynağı olarak Human Papilloma Virüsü (HPV) gösteriliyor. Korunmanın yolu ise HPC aşısından geçiyor. Yakın zamana kadar Türkiye'de 4 tip HPV virüsüne karşı koruma sağlayan aşı uygulanırken artık 9 tip HPV virüsüne karşı koruma sağlayan aşı yapılıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilgi Gökcan, HPV aşısı hakkında bilgi veriyor...



    HPV aşısı kimlere uygulanabilir?
    9 yaşından itibaren üst yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmektedir. Erkeklerde HPV aşısı 26 yaşına kadar uygulanmaktadır. 9–26 yaş aralığında olan bütün erkekler HPV aşısı yaptırabilmektedir.

    HPV aşısı kaç doz kullanılmalıdır?
    HPV aşısı 3 doz kullanılan bir aşıdır. İlk doz aşıdan 1 ay sonra 2. doz uygulanır. 2. dozdan 5 ay sonra da son doz aşı yaptırılmalıdır. 14 yaşına kadar çocuklarda tek doz HPV aşısı yeterlidir. 15 yaşından sonra yetişkinlerde olduğu gibi 3 doz aşı gereklidir. 13 yaş sonu ile 15 yaş başı arasındaki çocuklarda 2 doz aşı yeterli olmaktadır.

    HPV bulaşan kişilerde aşı yapılabilir mi?
    HPV bulaşı olan kişilere de HPV aşısı yapılabilir. HPV virüsü vücuduna girmiş olsa bile HPV aşısının yarattığı bağışıklık kendi kendine geçiren kişilerden daha yüksektir. HPV aşısının bağışıklığı yaklaşık 25 yıl devam etmektedir.



    HPV aşısı kaç tip HPV virüsüne karşı koruma sağlar?
    HPV'nin birçok tipi bulunmaktadır. Türkiye'de yakın zamana kadar 4'lü HPV aşısı yapılmaktaydı. HPV tip 6, HPV tip 11, HPV tip 16 ve HPV tip 18'e karşı koruma sağlayan 4'lü aşı yerine artık Türkiye'de de 9 tip HPV'ye karşı koruma sağlayan aşı yapılır. Yeni aşıda 4'lü aşıya ek olarak HPV tip 31, HPV tip 33, HPV tip 45, HPV tip 52 ve HPV tip 53'e karşı da korur.

    HPV 4'lü aşıyı yaptıranların 9'lu HPV aşı yaptırmasına gerek var mıdır?
    HPV 4'lü aşı yaptıranlar 9 tip virüse karşı koruma sağlayan yeni aşıyı yaptırabilirler.

    HPV aşısı öncesi tarama gerekli midir?
    HPV bulaşı olan kişiler de HPV aşısı yaptırabileceği için aşı öncesi tarama yaptırmaya gerek yoktur.

    HPV bulaşan kişiler tekrar HPV virüsüne yakalanabilir mi?
    HPV tedavisi olan kişiler sonrasında tekrar HPV virüsü bulaşı olabilir. Ancak HPV aşısı olan kişilerde bu ihtimal çok düşüktür.



        HPV aşısı yan etkileri nelerdir?
        HPV aşısı dünyada en güvenli aşı kabul edilmektedir. Yapılan tıbbi çalışmalarda aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmemiştir.

        HPV aşısı rahim ağzı kanserine karşı korur mu?
        HPV aşısını rutin olarak yaptıran ülkelerde yapılan çalışmalarda rahim ağzı kanserinin yüzde 80 oranlarında azaldığı belirlenmiştir.

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