Parmak uyuşması deyip geçmeyin

Tünel Sendromu, dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkıyor.Doç. Dr. İbrahim Karaman, sendromun elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli ettiğini söylüyor. Tekrarlanan aktivitenin siniri sıkıştırdığını aktaran Karaman, "Boya yapmak, gitar çalmak gibi dirsek açmakapama hareketlerinin düzenli olarak tekrar edilmesi, tekrarlanan aktivitelerin çok sık yapılması, dirsek çevresindeki yumuşak dokunun kalınlaşması ve dirsek çevresindeki kemiklerde büyümeye bağlı sinir üzerinde gerilme ya da basıya neden olabilmektedir.Dirsek iç bölgesinde ağrı hassasiyeti, 4. ve 5. parmaklarda elektriklenme, karıncalanma uyuşma hissi önemli belirtilerdir" diyor.öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.romatizmave eklemağrılarını enaza indirir.Ödemebağlı oluşanşişkinliklerinyok olmasınısağlar. İdrarsöktürücü biretki oluşturur.İştah açıcı olduğundankilo almak isteyenleretavsiye edilir.tıp dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, demansı sağlıksız yaşam tarzı, yaşlanan ve artan nüfusu baz alarak değerlendirdi. 195 ülkenin verilerini inceledi.