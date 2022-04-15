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    Pankreas kanseri canınızı tehdit ediyor! Uzmanlar yeni yöntemlerle iyileşmenin mümkün olduğunu söylüyor

    Pankreas kanseri, cana kast ediyor! Kan şekerini düzenleyen bu organdaki hastalık, vücudu etkiliyor. Uzmanlar, yeni yöntemlerle iyileşmenin mümkün olduğunu söylüyor.

    Pankreas kanserine yenilmeyin

    Pankreas kanseri, tüm kanser türleri arasından en öldürücü tür olarak biliniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Gönenç, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    TEDAVİDE EVRE ÖNEMLİ Mİ?
    Hastalığın evresi belirlenmeden tedavi planı yapılmaz. Pankreas kanseri dört evreye ayrılır. Evre, tedaviyi seçme ve bu yöntemlerin başarısını artırmada önemlidir.



    EN ETKİLİ TEDAVİ HANGİSİ?
    Pankreas kanserinde en etkili tedavi olan cerrahi tedavi, kanserli dokuların tam olarak çıkartılmasıdır. Ancak çoğu zaman cerrahinin yanı sıra diğer tedavi yöntemleri de kullanılır. Başta kemoterapi olmak üzere diğer yöntemlerin desteği olmaksızın sadece cerrahi tedavi ile pankreas kanserini yenmek genellikle mümkün olmaz.



        ÖNCE AMELİYAT MI, KEMOTERAPİ Mİ?
        Hastanın genel sağlık durumu, hastalığın evresi ve cerrahi tedavinin riskleri gibi birçok unsur göz önünde bulundurularak en iyi karar verilmeye çalışılır. Kabaca, birinci evre haricinde, tedaviye kemoterapi ile başlanması tercih edilir.



        İLERİ EVRE PANKREAS KANSERİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
        Yakın zamana kadar dördüncü ve hatta üçüncü evre pankreas kanserinde cerrahi tedavinin hiçbir yeri yoktu. Ancak gelişen kemoterapi ilaçları sayesinde bu evredeki hastaların bazılarında son derece iyi yanıt alınıyor.



        KEMOTERAPİ ŞART MI?
        Cerrahi, pankreas kanserinde temel tedavi yöntemi olsa da tek başına yeterli olmaz. Hastalık, başka organlara yayılma eğiliminde olduğu için tüm vücuttaki kanser hücrelerine etki eden tek yöntem olan kemoterapidir.

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