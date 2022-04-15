Pankreas kanseri canınızı tehdit ediyor! Uzmanlar yeni yöntemlerle iyileşmenin mümkün olduğunu söylüyor

Pankreas kanseri, tüm kanser türleri arasından en öldürücü tür olarak biliniyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Gönenç, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
TEDAVİDE EVRE ÖNEMLİ Mİ?
Hastalığın evresi belirlenmeden tedavi planı yapılmaz. Pankreas kanseri dört evreye ayrılır. Evre, tedaviyi seçme ve bu yöntemlerin başarısını artırmada önemlidir.
EN ETKİLİ TEDAVİ HANGİSİ?
Pankreas kanserinde en etkili tedavi olan cerrahi tedavi, kanserli dokuların tam olarak çıkartılmasıdır. Ancak çoğu zaman cerrahinin yanı sıra diğer tedavi yöntemleri de kullanılır. Başta kemoterapi olmak üzere diğer yöntemlerin desteği olmaksızın sadece cerrahi tedavi ile pankreas kanserini yenmek genellikle mümkün olmaz.