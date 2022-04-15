Pankreas kanseri canınızı tehdit ediyor! Uzmanlar yeni yöntemlerle iyileşmenin mümkün olduğunu söylüyor





EN ETKİLİ TEDAVİ HANGİSİ?

Pankreas kanserinde en etkili tedavi olan cerrahi tedavi, kanserli dokuların tam olarak çıkartılmasıdır. Ancak çoğu zaman cerrahinin yanı sıra diğer tedavi yöntemleri de kullanılır. Başta kemoterapi olmak üzere diğer yöntemlerin desteği olmaksızın sadece cerrahi tedavi ile pankreas kanserini yenmek genellikle mümkün olmaz.