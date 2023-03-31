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    Osteoporoz yani kemik erimesi, 50’li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor!

    Osteoporoz yani kemik erimesi, 50’li yaşlardan sonra kapıyı çalıyor! En çok da kadınları tehdit ediyor! Hastalığın oldukça sinsi ilerlediğine dikkat çeken uzmanlar, düzenli olarak kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmayı tavsiye ediyor.

    Kemik erimesinde risk belli!

    İlerleyen yaş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, osteoporoz yani kemik erimesi geliyor. Genellikle kadınlarda görülen bu hastalık, sinsi ilerliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Aşcı, 50 yaşından sonra kadınlara kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmalarını öneriyor. Şu bilgileri veriyor.



    30'DAN SONRA BAŞLAR
    Kemik erimesi olarak adlandırılan osteoporoz, sıklıkla menopoz sonrası kadınlarda görülüyor. Hastalık, ilerledikçe kemiklerde kırıklara neden oluyor. En kaliteli kemik dokuya 30'lu yaşlarda sahip olunduğunu belirten Doç. Dr. Aşcı, "30'lara kadar depolanan kalsiyum sonraki yaşlardaki kemik sağlığı için oldukça etkilidir" bilgisini veriyor. Buna göre kemik erimesi dünyada en sık görülen metabolik kemik hastalığı olarak biliniyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme, hormonal bozukluklar ve yetersiz hareket kemik sağlığını bozmakta ve zayıflamasına neden oluyor.

    KALÇA VE BİLEK...
    Osteoporoz, kemiklerin hücresel düzeyde zayıflamasına sebep oluyor ve kemik kalitesini bozarak, kemikleri daha kırılgan hale getiriyor. Kırılgan hale gelen kemiklerde basit düşmelerde bile ciddi kemik kırıkları görülüyor. Osteoporotik kırıklar denilen bu kırıklar genellikle omurga, kalça, omuz ve el bileği çevresinde oluşuyor. Ekleme yakın bölgeler veya eklem içine uzanan bu kırıkların çoğunlukla ameliyat edilmesi gerekiyor.



    KADINLAR DİKKAT
    Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 50 yaş üzerinde osteoporoza bağlı kırık, kadınlarda daha sık görülüyor. Doç. Dr. Aşcı, 50 yaş sonrasında özellikle kadınların kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmalarını öneriyor.

    GÜNEŞTEN DESTEK ALIN
    Kemiklerin kırılmalara karşı direnç geliştirebilmesi için kemiğin etrafındaki kas dokusunun güçlü olması gerekiyor. Doç. Dr. Aşcı, önerilerini açıklıyor: Kalsiyum ve proteinden zengin beslenin. Egzersiz yapın. Her gün güneşlenin. Böylece D vitamini eksikliğini giderin. Kemik yoğunluk ölçümlerini düzenli yaptırın.

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