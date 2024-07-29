Osmanlı döneminde cariyeler bile kullanıyordu! İstenmeyen tüyleri lazer gibi yok eden formül

KARINCA YUMURTASI YAĞI NASIL KULLANILIR?
KULLANIMI 🧴
Temizleme: Yağı uygulayacağınız bölgeyi ağda gibi yöntemlerle tüylerden arındırın.
Uygulama: Tüylerden arındırılmış bölgeye karınca yumurtası yağını sürün ve yaklaşık 10 dakika boyunca masaj yapın.
Düzenli Kullanım: Bu işlemi her tüy alma işleminden sonra tekrarlayın. Düzenli kullanımda, tüylerin çıkma sıklığı azalacak ve tüyler daha ince çıkacaktır.
FAYDALARI 🌸
Tüy Azaltma: Düzenli kullanımda istenmeyen tüylerin azalmasına yardımcı olur.
Cilt Bakımı: Cildi nemlendirir ve parlaklık kazandırır, kararmaları giderir.