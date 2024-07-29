Osmanlı döneminde cariyeler bile kullanıyordu! İstenmeyen tüyleri lazer gibi yok eden formül

Karınca yumurtası yağı, Osmanlı İmparatorluğu'nda cariyeler tarafından güzellik amacıyla yaygın olarak kullanıldı. Özellikle istenmeyen tüylerin azaltılması için tercih edilen bu yağ, tüylerin köklerini zayıflatarak daha seyrek ve ince çıkmalarını sağlar.

Osmanlı İmparatorluğu'nda cariyelerin güzellik ve bakım rutinlerinde karınca yumurtası yağı kullanıldığına dair spesifik bir tarihi belge veya kaynak bulunamamıştır. Ancak, harem yaşamı ve cariyelerin güzellik uygulamaları hakkında genel bilgiler, çeşitli tarihçi ve araştırmacıların eserlerinde mevcuttur. Bu bilgileri aşağıdaki kaynaklardan edinebilirsiniz: "Osmanlı'da Harem ve Cariyelik" Cengiz Göncü tarafından yazılan bu kitap, Osmanlı hareminde cariyelerin yaşamını ve bakım rutinlerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Kitap, Osmanlı belgelerine ve tarihi dokümanlara dayanmaktadır.