Uyanır uyanmaz tahine limon sıkıp yiyin, o derde son verin

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Vitamin ve mineral zengini olan tahin, özellikle kahvaltılarda sıklıkla tercih ediliyor. İçerdiği yüksek besin değeri ile sağlığımıza pek çok fayda sağlayan tahin lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

İKİ MUCİZEVİ BESİN BİR ARADA: TAHİN VE LİMON KARIŞIMI Hem yemeklerimize lezzet katması hem de sağlığımıza olan faydaları ile limon, mutfaklarımızda önemli bir yere sahip. Cilt sağlığından bağışıklığın güçlendirilmesine kadar pek çok konuda etkili olan limon, güçlü bir C vitamini kaynağıdır.