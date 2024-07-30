Meme kanseri riskini azaltan şifa! Çalışmalar yapıldı! Düşman gibi savaşıyor

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ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, keten tohumunun meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Keten tohumu genellikle salataların üzerine serpilerek veya smoothielere karıştırılarak tüketiliyor.

MEME KANSERİNE İYİ GELEN YÖNTEM ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan 2023 tarihli bir çalışmada keten tohumunun meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Keten tohumu genellikle salataların üzerine serpilerek veya smoothielere karıştırılarak tüketiliyor. Araştırma kapsamında dişi farelere keten tohumu yağı çözeltisi verildi. Bu çözeltinin, bağırsak mikrobiyomu ile meme kanseri hücresi büyümesiyle bağlantılı olan meme bezi mikroRNA'ları (miRNA'lar) arasındaki ilişkiyi tetiklediği bulundu. Sonuç olarak, keten tohumu yağı verilen farelerin meme kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğu gözlendi. 📉