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Meme kanseri riskini azaltan şifa! Çalışmalar yapıldı! Düşman gibi savaşıyor

Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri olup, dünya genelinde milyonlarca kadını etkiliyor. Ancak, son yapılan çalışmalar umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Bilim insanları, meme kanseri riskini azaltabilecek ve hatta hastalıkla adeta düşman gibi savaşabilecek doğal şifa kaynaklarını keşfettiler.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 20:39 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 20:39
Meme kanseri riskini azaltan şifa! Çalışmalar yapıldı! Düşman gibi savaşıyor

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ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, keten tohumunun meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Keten tohumu genellikle salataların üzerine serpilerek veya smoothielere karıştırılarak tüketiliyor.

MEME KANSERİNE İYİ GELEN YÖNTEM

ABD'deki Nebraska Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan 2023 tarihli bir çalışmada keten tohumunun meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Keten tohumu genellikle salataların üzerine serpilerek veya smoothielere karıştırılarak tüketiliyor.

Araştırma kapsamında dişi farelere keten tohumu yağı çözeltisi verildi. Bu çözeltinin, bağırsak mikrobiyomu ile meme kanseri hücresi büyümesiyle bağlantılı olan meme bezi mikroRNA'ları (miRNA'lar) arasındaki ilişkiyi tetiklediği bulundu. Sonuç olarak, keten tohumu yağı verilen farelerin meme kanserine yakalanma olasılığının daha düşük olduğu gözlendi. 📉

🌿 Lignan Maddesi ve Etkileri

Geçmiş araştırmalar, keten tohumundaki lignan maddesinin anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve vücudun daha az östrojen üretmesine neden olarak meme kanseri riskini azalttığını göstermişti. 🌸 Lignanlar, özellikle menopoza giren kadınların daha az aktif östrojen üretmesine yol açarak meme kanseri riskini azaltabilir. 👩‍🔬

Keten tohumu, bağırsak mikrobiyomuna girdiğinde, meme bezlerindeki miRNA'lara sinyaller göndererek meme kanseri hücrelerinin gelişme şansını azaltıyor. 🦠📉 Bu, lignanların meme kanseri riskini düşürmedeki önemli rolünü ortaya koyuyor. 🛡️

🗣️ Uzman Görüşü

Nebraska Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Dr. Jennifer Auchtung, "Mide-bağırsak mikrobiyotası, diyetimizin birçok bileşeninin insan sağlığını etkileyecek şekilde değiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor," dedi. 🍽️ Dr. Auchtung, bu çalışmanın, keten tohumu açısından zenginleştirilmiş diyetler, çekal mikrobiyota bileşimi ve kanser gelişiminde rol oynayan miRNA profilleri arasında korelasyonlar bulduğunu belirtti. 🔗

Dr. Auchtung, "Bu ön çalışma, mikrobiyotanın hastalıklarla ilişkili risk faktörlerini azaltmak için beslenme üzerinde oynadığı rolü ortaya koyuyor" diye ekledi. 💡

Bu araştırma, keten tohumunun meme kanseri riskini azaltmada potansiyel bir gıda maddesi olabileceğini gösteriyor. 🌱 Keten tohumunu düzenli olarak tüketerek, bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyebilir ve meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. 💪

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