Meme kanseri riskini azaltan şifa! Çalışmalar yapıldı! Düşman gibi savaşıyor

🗣️ Uzman Görüşü
Nebraska Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan Dr. Jennifer Auchtung, "Mide-bağırsak mikrobiyotası, diyetimizin birçok bileşeninin insan sağlığını etkileyecek şekilde değiştirilmesinde önemli bir rol oynuyor," dedi. 🍽️ Dr. Auchtung, bu çalışmanın, keten tohumu açısından zenginleştirilmiş diyetler, çekal mikrobiyota bileşimi ve kanser gelişiminde rol oynayan miRNA profilleri arasında korelasyonlar bulduğunu belirtti. 🔗
Dr. Auchtung, "Bu ön çalışma, mikrobiyotanın hastalıklarla ilişkili risk faktörlerini azaltmak için beslenme üzerinde oynadığı rolü ortaya koyuyor" diye ekledi. 💡
Bu araştırma, keten tohumunun meme kanseri riskini azaltmada potansiyel bir gıda maddesi olabileceğini gösteriyor. 🌱 Keten tohumunu düzenli olarak tüketerek, bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkileyebilir ve meme kanseri riskini azaltabilirsiniz. 💪