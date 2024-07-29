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Diyette yoyo sendromu: Aç hissettiren diyet programları yapmayın!

Pek çok kişi, kilolarından kurtulmak için diyet yapıyor. Ancak kiloyu koruyamayıp geri alabiliyor. Bu da yoyo sendromuna işaret ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Diyette yoyo sendromu: Aç hissettiren diyet programları yapmayın!

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Pek çok kişi, kilolarından kurtulmak için diyet yapıyor. Ancak kiloyu koruyamayıp geri alabiliyor. Bu da yoyo sendromuna işaret ediyor. Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kişi yaşam tarzına uygulamakta güçlük çektiği bir tarzda diyet listesi uygular. Hedefe ulaştığında yeme davranışları diyet öncesi normal yaşantısına benzer. Bu durum sonucu tekrar kilo alımı başlar. Bilinçsiz kilo verimleri bunun diğer bir sebebidir" diyor. Yoyo sendromundan korunmak için yapılması gerekenleri anlatıyor: Öncelikle size uygun olmayan size ve yaşantınıza özel planlanmamış diyet listelerini kesinlikle uygulamayın. Sizi çok aç hissettiren programlardan uzak durun.

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