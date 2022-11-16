Dünya genelinde yaklaşık 60 milyon Alzheimer veya demans hastalığı bulunuyor. Bazı yaşam tarzı faktörleriyle bu hastalıklar önlenebiliyor. Beyin uzmanı Marc Milstein, demansla mücadele için 7 kuralı açıklıyor:

1. Tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutun: Yüksek tansiyon, kalp kasınızı zayıflatabilir. Kan basıncınız 120/80'den yüksek olmamalıdır.

2. Şekere dikkat edin: Fazla şeker yüklemesi, kan damarlarını ve dokuları yok ederek erken yaşlanmaya yol açabilir.

3. Kaliteli uyku alın: Sağlıklı bir beynin 7 ile 9 saat arasında bir uykuya ihtiyacı vardır.

4. Besleyici bir diyet yiyin: Somon gibi yağlı balıklar, avokado, fındık, yaban mersini, roka, brokoli ve karalahana gibi besinler hafızayı güçlendirir.

5. Sigara içmeyin: Sigara içenler, içmeyenlere göre %30 fazla demans riskine sahiptir.

6. Sosyal bağlantılar kurun: 55 yaş üstü sosyal kişilerin hafızalarını kaybetme riski azalır.

7. Yeni beceriler öğrenin: Ne kadar çok beceri kazanırsanız, hafızanızı koruma olasılığınız da o kadar artar.



GÜÇLÜ KALBİN DOĞAL REÇETESİ

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde hızla yayılıyor. Yaşlı genç herkesi tehdit ediyor. Korunmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Amasyalı, önerilerini sıralıyor:

Kırmızı et yerine balık ve az yağlı etkileri tercih edin.

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.

Her gün, 8-10 bardak su için.

Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebze yiyin.

Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin.



NOHUT YE UNUTMA!

Yüksek lifli nohut, kan şekerini ve tansiyonu dengeler. Kemik sağlığını korur ve osteoporoz riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir.



ASTIMA SAFRAN

Safran, meme kanseriyle savaşır. Romatizma şikayetlerini azaltır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Uykusuzluğa iyi gelir. Astımı tedavi eder.

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