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    • Sağlık
    • 17.11.2022 10:39
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    • 17.11.2022 10:40
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    15 dakikada dizlerdeki tüm kireci vücuttan atıyor! İbn-i Sina yazdı not edin! Beyaz lahana, maydanoz, limon...

    İbn-i Sina'nın şifa kitabından yüzyıllık yöntem çıktı. Dizlerindeki kireçlenme bir çok kişinin günlük yaşam kalitesini düşürüyor. Kemik kaybına neden olabilen kireçlenme kilo alımına ve ödeme de sebep olabiliyor. Açıklanan bu yöntemle vücuttan hemen atabilirsiniz.

    İbn-i Sina yazdı not edin! Tüm kireci vücuttan atıyor

    Yaş ilerledikçe sağlık sorunları baş gösterirken kadın ve erkek milyonlarca kişinin en çok şikayet ettiği durumlardan biri de dizlerdeki kireçlenme oluyor. Ünlü İslam Alimi İbn-i Sina yazdı not edin! Dizlerdeki kireçlenmenin çözümü bulundu. Sağlıklık yaşam kalitesini artıracak formülü ortaya çıktı. 15 dakikada tüm kireci vücuttan atıyor. Beyaz lahana, maydanoz, limon...

    KİREÇLENME NEDEN OLUR?

    Öncelikle dizlerdeki kireçlenmenin nedenlerine bakalım. Yaş başta olmak üzere obezite sorunu, sporcu yaralanmaları, kalıtımsal etkiler, eklemlerin aşırı kullanımı gibi faktörler kireçlenmeye neden olmaktadır.

    Vücutta kemik ve kas arasında oluşan toksinlenme ile ortaya çıkan kireçlenme için İbn-i Sina'nın şifa kitabında çözüm bulunuyor.

    İBN-İ SİNA'DAN YÜZYILLIK YÖNTEM!

    Şifa kitabında kireçlenmenin kemik kaybına neden olacağını açıklayan İbn-i Sina, bunun için ise kesin çözümü paylaştı. Kireci vücuttan söküp atan bu yöntemler sayesinde yaşam kalitesi artar. Diz ağrıları da son bulur.

    Yürümekte ve hareket etmede zorluklara neden olan kireçlenme, zamanla uzuv kaybına bile yol açabilir. Ayrıca kireçlenme kilo alımına ve ödeme neden olur.

        KİREÇLENMEYİ BİTİRİYOR!

        Kış aylarında özellikle severek tüketilen beyaz lahana tam bir şifa deposudur. ibn-i Sİna lahananın toksin atmada güçlü bir etkisi olduğunun altını çizer. Yüzyıl önce yaşanan diz ağrılarını bitiren yöntem ise halen etkilidir.

        Kaynatılan uzun ve geniş yapraklı lahanaları diz ya da sırtta ağrı olan bölgeye sarın streçleyip üzerine de ılık havlu serin her gün 15 dakika yaptığınız bu yöntem sayesinde kireçler kemik aralarında yumuşar ve idrar yoluyla vücutta atılır.

        Bu durumu hızlı ve destekli hale getirmek için aynı zamanda 2 yaprak lahana 2 tel maydanoz ve yarım limonu blendırdan geçirin. 3 günde bir bir bardak için. Kireçleri daha hızlı vücuttan atarsınız.
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        Haberler Sağlık 15 dakikada dizlerdeki tüm kireci vücuttan atıyor! İbn-i Sina yazdı not edin! Beyaz lahana, maydanoz, limon...
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