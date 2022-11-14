Obezite hapına bile konacak! Herkes zararlı sanıyordu! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Kalbe, kansere, diyabete topraktan gelen çare...

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. Bilim insanları, bibere acı tat veren veren kapsaisin adlı bileşiğin anti-inflamatuar özellikleri olduğunu ve tümörlerle mücadele ederek kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasını sağladığını belirtti. İşte acı biberin faydaları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
"ACI BİBERİN KORUYUCU BİR ETKİSİ VAR"
Epidemiyoloji uzmanı olan Bonaccio, "Ölüm riskinden korunmanın, kişilerin benimsediği beslenme biçiminden bağımsız olduğuna dair ilginç bir veri elde ettik. Diğer bir deyişle, kişilerden biri sağlıklı Akdeniz diyetini denerken, bir diğeriyse daha sağlıksız beslenebiliyor ama acı biberin hepsi için koruyucu bir etkisi var." diye konuştu.
TÜMÖRLERLE SAVAŞIYOR, OBEZİTEYE VE DİYABETE KARŞI KORUYOR
Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.