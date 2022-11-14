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    • Sağlık
    • 14.11.2022 11:50
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    • 14.11.2022 11:50
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    Obezite hapına bile konacak! Herkes zararlı sanıyordu! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Kalbe, kansere, diyabete topraktan gelen çare...

    Acı kırmızı biberin, kişinin inme ve kalp krizinden yaşamını yitirme ihtimalini önemli ölçüde azaltabileceği bildirildi. Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Sofranızdan sakın eksik etmeyin!

    ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. Bilim insanları, bibere acı tat veren veren kapsaisin adlı bileşiğin anti-inflamatuar özellikleri olduğunu ve tümörlerle mücadele ederek kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasını sağladığını belirtti. İşte acı biberin faydaları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    "ACI BİBERİN KORUYUCU BİR ETKİSİ VAR"

    Epidemiyoloji uzmanı olan Bonaccio, "Ölüm riskinden korunmanın, kişilerin benimsediği beslenme biçiminden bağımsız olduğuna dair ilginç bir veri elde ettik. Diğer bir deyişle, kişilerden biri sağlıklı Akdeniz diyetini denerken, bir diğeriyse daha sağlıksız beslenebiliyor ama acı biberin hepsi için koruyucu bir etkisi var." diye konuştu.

    TÜMÖRLERLE SAVAŞIYOR, OBEZİTEYE VE DİYABETE KARŞI KORUYOR

    Araştırmacılar, bibere acı tat veren ve bir antioksidan olan kapsaisinin, iltihaplanma ve tümörlerle savaşmaya yardımcı olarak kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağladığını, böylelikle hem diyabete hem de obeziteye karşı koruma sağladığını söyledi.

        Çalışmanın baş yazarı kardiyolog Bo Xu, "Düzenli acı biber tüketimi, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltma ile ilişkilendirildi. Bulgularımız, tüketilen besinlerin genel sağlıkta önemli bir rol oynayabileceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

        OBEZİTE HAPININ İÇİNDE KULLANILABİLİR

        Araştırmayı değerlendiren American Heart Association ve Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Penny Kris-Etherton, "Bulguların gerçekten oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.Yazarlar acı biber tüketiminin tüm nedenlere bağlı ölüm, kardiyovasküler ölüm ve kanser ölümleri üzerine faydalarını keşfetti. Söz konusu çalışma kalp hastalıkları ve obeziteyle mücadelede önemli kazanımlar sağlayabilir. Örneğin kapsaisin ateşli bir 'anti-obezite' hapının içeriğinde kullanılabilir" dedi.

        Bununla birlikte, önceki çalışmalar da, biber yemenin kanser, diyabet, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere bir dizi hastalık riskini azalttığını da gösterdi. Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen farklı bir çalışmada, her gün veya günaşırı acılı yiyecekler tüketenlerin, kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarından ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı ortaya konulmuştu.

            ACI BİBER NEYE İYİ GELİR?

            C vitamini, beta karoten ve de antioksidan bulunmasından dolayı acı biber, vücudu kansere ve de kalp krizi riskine karşı korumaktadır. Dolaşımın hızlanmasında etkili olup felç geçirme riskini de en aza indirmektedir. Düzenli bir şekilde acı biber tüketimi, midedeki mikroorganizmaların ölmesinde etkilidir.

            ACI BİBER GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

            Uzmanlar her gün 1 tane acı biber yemeniz gerektiğini söylüyor. İçeriğindeki vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniyle en sağlıklı besinler arasında. *Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir.

            ACI BİBER GENÇLEŞTİRİR Mİ?

            Acı biberin içerisindeki antioksidanlar ve ana bileşikler kolajen üretimini tetikliyor ve kırışıklıkları, renk değişimini ve sivilce izlerini yok ediyor

                ACI BİBER DAMAR AÇAR MI

                Kalp krizi, damar tıkanıklığı, diyabet gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayan kan dolaşımındaki hasarı önlemede de etkili olan acı biber kanın incelmesini destekleyerek. Pıhtılaşmasını önler. Kolesterol ve şekeri düşürür. Kan akışı aynı zamanda kan basıncını da düzenleyerek tansiyonu engeller.
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                Haberler Sağlık Obezite hapına bile konacak! Herkes zararlı sanıyordu! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Kalbe, kansere, diyabete topraktan gelen çare...
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