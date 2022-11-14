Obezite hapına bile konacak! Herkes zararlı sanıyordu! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Kalbe, kansere, diyabete topraktan gelen çare...

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. Bilim insanları, bibere acı tat veren veren kapsaisin adlı bileşiğin anti-inflamatuar özellikleri olduğunu ve tümörlerle mücadele ederek kan şekeri seviyelerinin dengede tutulmasını sağladığını belirtti. İşte acı biberin faydaları ve konu hakkında tüm merak edilenler...