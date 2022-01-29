"Omicron'un yüzeyde kalma süresi 8 güne kadar çıkıyor"

"İZLEM ALTINDA OLAN VARYANTLAR VAR"

Yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Uzunca bir süre bu varyantlarla uğraşacağız. İzlem altında olan varyantlar da var. 'Omicron'dan sonra karşımıza hangisi gelecek, bilmiyoruz ama bir süre daha Covid-19'un devam edeceğini öngörüyoruz. 'Omicron'un grip gibi geçtiğine dair bir düşünce hakim. Bu doğru değil çünkü şu anda yoğun bakım servisleri dolu. Yoğun bakım servislerinde özellikle hassas gruptaki hastalarımız yatıyor. Ölüm oranları bu gruplarda yüksek. Bu nedenle basite indirgememiz lazım. Sağlıklı ve aşılı kişilerde çok ağır hastalık yapmıyor ama risk gruplarındaki ölüm oranlarını azımsamamız gerekiyor" dedi.