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    • 28.01.2022 19:52
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    • 28.01.2022 19:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 438 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" dedi.



    Buna göre, son 24 saatte 424 bin 164 COVID-19 testi yapıldı, 82 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 83 bin 225 oldu.

    AŞINIZI ZAMANINDA OLUN
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BU HAVADA AŞI?" Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli" dedi.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
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