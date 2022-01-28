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Haberler Sağlık Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Kendimizi ve çevremizi korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Uzmanlar Omicron varyantına ilişkin iki semptoma dikkat çekti ve uyardı. İşte Omicron varyantının asla yok sayılmaması gereken 2 belirtisi...

28.01.2022 17:59 - Son Güncelleme: 28.01.2022 18:06
Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Koronavirüs aşısını yaptıran kişilerde daha çok soğuk algınlığı ve grip şeklinde kendini gösteren Omicron varyantı, kolaylıkla bulaşabilme potansiyeline sahip.

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Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Fakat buna rağmen Omicron, kendine özgü belirtilerle ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Örneğin; kas ağrıları, bağırsak sorunları ve baş dönmesi gibi belirtiler, varyantlar çeşitlendikçe ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

BU İKİ SEMPTOMA DİKKAT
İngiltere'de semptomları kayıt altına alan ZOE adlı uygulama, Omicron varyantında öne çıkan iki belirti olduğu saptandı.

Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat

Uzmanlar ise bu iki işaret konusunda dikkatli olunmasına dair önemli uyarılarda bulunuyor.

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