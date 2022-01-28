Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden önleminizi alın! Omicron varyantının bu iki semptomuna aman dikkat
Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Kendimizi ve çevremizi korumak için maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Uzmanlar Omicron varyantına ilişkin iki semptoma dikkat çekti ve uyardı. İşte Omicron varyantının asla yok sayılmaması gereken 2 belirtisi...
28.01.2022 17:59
- Son Güncelleme: 28.01.2022 18:06
Koronavirüs aşısını yaptıran kişilerde daha çok soğuk algınlığı ve grip şeklinde kendini gösteren Omicron varyantı, kolaylıkla bulaşabilme potansiyeline sahip.
Örneğin; kas ağrıları, bağırsak sorunları ve baş dönmesi gibi belirtiler, varyantlar çeşitlendikçe ortaya çıkmaya devam ediyor.