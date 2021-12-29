Öksürükte KOAH saklı (Yaşam haberleri)

Geçmek bilmeyen öksürük, hastalığı işaret ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Hürkal, KOAH, astım ve akciğer kanserinin öksürükle belirti verdiğini söylüyor. Bal ve zencefilin ise öksürüğü hafiflettiğini ancak altta yatan hastalığı tedavi etmediğini belirtiyor. "Öksürük 3 haftadan uzun sürdüyse doktora gidin" diyor.

DİYABET DÜŞÜĞE GEBE

Gestanyonel diyabet hastalığı, hamilelik döneminde ortaya çıkıyor. Op. Dr. Nihan Özdemir, anne adaylarında gebelik öncesinde şeker hastalığı olmamasına rağmen, gebelik döneminde şekerde yükselme olmasının sık görülebilen bir durum olduğunu söylüyor. Özdemir, "Hamilelikte önce ve sonra diyabeti ortaya çıkan anne adaylarında bebeğin fazla kilolu doğması söz konusu olabilir. Tedavi edilmediği takdirde adaylarda gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, erken doğum ve düşük riski sorunları ortaya çıkarıyor" diyor.

DİŞLERE PAPATYA

Papatya çayı, sinirleri gevşetir. Uykusuzluğa iyi gelir. Sindirimi kolaylaştırır. Diş ağrılarını hafifletir.

MİGRENE ÜZÜM

Üzüm, migrene iyi gelir. Hazımsızlığı bitirir. Kolon ve meme kanserinden korur. Astıma karşı faydalıdır.