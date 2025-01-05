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Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemleri açıklandı

Kilo vermek isteyenler için birçok yöntem var, ancak hangisi gerçekten işe yarıyor? Diyetler, enjeksiyonlar ve farklı planlar arasında en uygun ve etkili yolları sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 05.01.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:47
Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı

Kilo vermek, modern çağın en büyük sağlık hedeflerinden biri haline geldi. Ancak, hangi yöntemin gerçekten işe yaradığı ve en uygun maliyetli olduğu konusunda pek çok tartışma var. İngiltere'de popüler kilo verme yöntemlerini analiz eden sağlık muhabiri Emily Stearn, kilo verme hedeflerinizi destekleyebilecek yöntemleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı
1. Kilo Verme Aşıları (Ozempic, Wegovy, ve Mounjaro)

Nasıl Çalışır?
Semaglutide (Ozempic, Wegovy) ve tirzepatide (Mounjaro) içeren bu enjeksiyonlar, iştah kontrolünde rol oynayan GLP-1 ve GIP hormonlarını taklit eder. Haftada bir kez enjekte edilen bu ilaçlar, tokluk hissini artırarak kilo kaybını destekler.

Etkisi:

  • Ozempic kullanıcıları: 68 haftada vücut ağırlıklarının %15'ine kadarını kaybedebilir.
  • Mounjaro kullanıcıları: 72 haftada %22.5 kilo kaybı sağlayabilir.

Riskler:
Nadir görülen pankreatit gibi yan etkiler ve mide bulantısı, ishal gibi geçici rahatsızlıklar rapor edilmiştir. Örneğin, Eylül 2024'te İskoç hemşire Susan McGowan, Mounjaro'nun yan etkileri nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlar, bu ilaçların tıbbi gözetim altında kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı

2. Kilo İzleyicileri

Nasıl Çalışır?
WeightWatchers, kullanıcıların tükettiği yiyecekleri bir uygulamaya girerek puan sistemiyle beslenmelerini yönetmelerini sağlar. Protein, sebze ve tam tahıllar gibi sağlıklı yiyecekleri teşvik ederken, hiçbir yiyeceği tamamen yasaklamaz.

Etkisi:
2017 yılında The Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre, kullanıcılar bir yıl içinde ortalama 6.76 kg kaybetmiştir. Ancak uzmanlar, puan sisteminin her zaman yüksek besin değeriyle örtüşmeyebileceği konusunda uyarıyor.

Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı

3. ZOE Diyeti

Nasıl Çalışır?
Bu diyet, dışkı ve kan örneklerinin analizine dayanarak kişiselleştirilmiş bir beslenme planı sunar. Katılımcılara işlenmiş karbonhidratlardan uzak durmaları ve lif açısından zengin gıdalara yönelmeleri önerilir.

Etkisi:
2024 yılında Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kullanıcılar bel çevrelerinde 6.3 cm incelme ve %4.7 kilo kaybı yaşamıştır. Ancak kullanıcılar, kuralların karmaşık olmasından şikayet etmektedir.

Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı

4. SlimFast

Nasıl Çalışır?
Kahvaltı ve öğle yemeği SlimFast shake veya barları ile değiştirilir. Akşam yemeği ise 600-800 kalori ile sınırlandırılır. Günde üç ara öğün tüketimine izin verilir.

Etkisi:
Bir araştırmaya göre, SlimFast kullanıcıları 6 ay içinde vücut ağırlıklarının %4.9'unu kaybetmiştir. Ancak katılımcıların %29'u diyeti sürdürememiştir.

Riskler:
Uzmanlar, keto versiyonunun düşük tansiyon, böbrek taşı ve besin eksikliklerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.