Gerçekten işe yarayan en etkili ve en ucuz kilo verme yöntemi açıklandı

Nasıl Çalışır?

Semaglutide (Ozempic, Wegovy) ve tirzepatide (Mounjaro) içeren bu enjeksiyonlar, iştah kontrolünde rol oynayan GLP-1 ve GIP hormonlarını taklit eder. Haftada bir kez enjekte edilen bu ilaçlar, tokluk hissini artırarak kilo kaybını destekler.

Etkisi:

Ozempic kullanıcıları: 68 haftada vücut ağırlıklarının %15'ine kadarını kaybedebilir.

Mounjaro kullanıcıları: 72 haftada %22.5 kilo kaybı sağlayabilir.

Riskler:

Nadir görülen pankreatit gibi yan etkiler ve mide bulantısı, ishal gibi geçici rahatsızlıklar rapor edilmiştir. Örneğin, Eylül 2024'te İskoç hemşire Susan McGowan, Mounjaro'nun yan etkileri nedeniyle yaşamını yitirdi. Uzmanlar, bu ilaçların tıbbi gözetim altında kullanılması gerektiğini vurguluyor.