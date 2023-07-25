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Moraliniz bozukken uyumak yerine bunları yapın! Uzman isim bir bir sıraladı

Çoğu insan zaman zaman moral bozukluğu yaşayabiliyor. Peki moral bozukluğunda neler yapılabilir? Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, moralimiz bozukken uyumak yerine yapmamız gerekenleri bir bir anlatıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan sağlık haberleri...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023 Güncelleme 26 Temmuz 2023
Moraliniz bozukken uyumak yerine bunları yapın! Uzman isim bir bir sıraladı

Herkes zaman zaman moral bozukluğu yaşayabiliyor. Peki moral bozukluğunda neler yapılabilir? Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Moraliniz bozukken uyuduğunuzda beyninizi dinlendirmiş olursunuz ancak uyandığınızda olumsuz düşüncelerinizin tamamı kaldığı yerden başlayıp sizi daha fazla düşünmeye sevk edecektir. Uyurken, problem ve sorunlardan uzaklaştığınızı düşünebilirsiniz fakat bu sağlıklı değildir" diyor.

Moral bozukken uyumak yerine yapmamız gerekenleri anlatıyor:

Moralinizi bozan durumun temelinin ne olduğunu fark edin, çözüm için adım atıp sorumluluk alın.

Hayatınızda geçmişteki problem ve sorunlar ile nasıl başa çıktığınızı hatırlayın.

Üzerinize rahat kıyafetler giyip ister sosyal bir yerde isterseniz de sosyallikten uzak yerlerde zaman geçirmeyi deneyin.

Moralinizi bozan durumları bir kağıda sıralayın. Yazdığınız her madde için ayrı ayrı alternatif düşünceler yaratın.

YABANA ATMAYIN


Mavi veya mor renkli, tatlı ve hafif ekşi bir tadı olan yaban mersini, C vitamini, K vitamini, manganez ve antioksidanlar gibi sağlığa faydalı besinler içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yaban mersininin faydalarını anlatıyor:

Kansere karşı korur.

Alzheimer hastalığı ve diğer beyin hastalıklarına karşı etkilidir.

Romatoid artrit ve diğer iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.

Soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı savaşır.

İçerisindeki antosiyaninler, göz hastalıklarına karşı koruyucudur.

Sindirim sistemini düzenler.

Yağ yakımını artırır. Kilo kontrolünü sağlar.

Bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyonu olan kişilerin tansiyonunu düşürür.

GEBELERE NOHUT

Nohut iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkili olur. Göz sağlığını artırır. Kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Hamileler için mucize etki gösterir.

BRONŞİTE İNCİR
İncir, kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir. İskelet sistemini güçlendirir.

PAPAYA GENÇLEŞTİRİR


Papaya, grip ve soğuk algınlığını bitirir. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Cildi güzelleştirir. Yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu düzenler.

KAVUN KANSERDEN KORUN


Yaz mevsimiyle beraber bu mevsime özel meyveler beslenmede önemli bir yer tutuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yazın sevilen meyvelerinden kavunun sağlığa faydalarını anlatıyor: İçeriğindeki antioksidan maddeler sayesinde oksidatif stresi önleyerek serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Kanserden koruyucu etki gösterir.

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