Moraliniz bozukken uyumak yerine bunları yapın! Uzman isim bir bir sıraladı

Herkes zaman zaman moral bozukluğu yaşayabiliyor. Peki moral bozukluğunda neler yapılabilir? Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Moraliniz bozukken uyuduğunuzda beyninizi dinlendirmiş olursunuz ancak uyandığınızda olumsuz düşüncelerinizin tamamı kaldığı yerden başlayıp sizi daha fazla düşünmeye sevk edecektir. Uyurken, problem ve sorunlardan uzaklaştığınızı düşünebilirsiniz fakat bu sağlıklı değildir" diyor.

Moral bozukken uyumak yerine yapmamız gerekenleri anlatıyor:

Moralinizi bozan durumun temelinin ne olduğunu fark edin, çözüm için adım atıp sorumluluk alın.



Hayatınızda geçmişteki problem ve sorunlar ile nasıl başa çıktığınızı hatırlayın.

Üzerinize rahat kıyafetler giyip ister sosyal bir yerde isterseniz de sosyallikten uzak yerlerde zaman geçirmeyi deneyin.

Moralinizi bozan durumları bir kağıda sıralayın. Yazdığınız her madde için ayrı ayrı alternatif düşünceler yaratın.

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