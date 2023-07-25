Moraliniz bozukken uyumak yerine bunları yapın! Uzman isim bir bir sıraladı

Herkes zaman zaman moral bozukluğu yaşayabiliyor. Peki moral bozukluğunda neler yapılabilir? Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "Moraliniz bozukken uyuduğunuzda beyninizi dinlendirmiş olursunuz ancak uyandığınızda olumsuz düşüncelerinizin tamamı kaldığı yerden başlayıp sizi daha fazla düşünmeye sevk edecektir. Uyurken, problem ve sorunlardan uzaklaştığınızı düşünebilirsiniz fakat bu sağlıklı değildir" diyor.
Moral bozukken uyumak yerine yapmamız gerekenleri anlatıyor:
Moralinizi bozan durumun temelinin ne olduğunu fark edin, çözüm için adım atıp sorumluluk alın.
Hayatınızda geçmişteki problem ve sorunlar ile nasıl başa çıktığınızı hatırlayın.
Üzerinize rahat kıyafetler giyip ister sosyal bir yerde isterseniz de sosyallikten uzak yerlerde zaman geçirmeyi deneyin.
Moralinizi bozan durumları bir kağıda sıralayın. Yazdığınız her madde için ayrı ayrı alternatif düşünceler yaratın.
YABANA ATMAYIN
Mavi veya mor renkli, tatlı ve hafif ekşi bir tadı olan yaban mersini, C vitamini, K vitamini, manganez ve antioksidanlar gibi sağlığa faydalı besinler içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yaban mersininin faydalarını anlatıyor:
Kansere karşı korur.
Alzheimer hastalığı ve diğer beyin hastalıklarına karşı etkilidir.
Romatoid artrit ve diğer iltihaplı hastalıkların tedavisine yardımcı olabilir.
Soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı savaşır.
İçerisindeki antosiyaninler, göz hastalıklarına karşı koruyucudur.
Sindirim sistemini düzenler.
Yağ yakımını artırır. Kilo kontrolünü sağlar.
Bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olabilir.
Yüksek tansiyonu olan kişilerin tansiyonunu düşürür.
GEBELERE NOHUT
Nohut iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkili olur. Göz sağlığını artırır. Kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Hamileler için mucize etki gösterir.
BRONŞİTE İNCİR
İncir, kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir. İskelet sistemini güçlendirir.
PAPAYA GENÇLEŞTİRİR