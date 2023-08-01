Prof. İbrahim Saraçoğlu önerdi! Tek yöntemle nasırlara veda edin! 1 TL büyüklüğünde kesip ayağınıza sarın

Günümüzde alternatif tıp yöntemlerine olan ilgi hızla artarken, son zamanlarda oldukça dikkat çeken etkili bir tedavi yöntemi halk arasında büyük ses getiriyor. Ayaktaki nasırlara şifa veren bu mucizevi meyve, etkisini kısa sürede gösteriyor. Uzmanlar, bu meyvenin akşamından sabahına nasırların yok olmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...
NASIRDAN HIZLICA KURTULMANIN YOLU BU YÖNTEMDEN GEÇİYOR
Bir adet bir lira büyüklüğünde ananası kesin
Nasır olan bölgenin üzerine gelecek şekilde koyun
Tülbent ile bağlayıp sabaha kadar bekletin.
Bu yöntemi nasır probleminiz bitene kadar uygulayın.
Tüm bu kürler kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; bitkinin raf ömrüdür. İkincisi bitkinin doğru zamanda toplanış olmasıdır. Üçüncüsü ise bitkinin nasıl kurutulmuş olduğudur. Her bitkinin özelliğine göre kurutulmuş olması gerekir.