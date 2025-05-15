Mide kanaması geçirdiğini düşünen adam kolon kanseri çıktı!

Manisa'da makine pres operatörü Emre Kundak (32), mide kanaması geçirdiğini sandı. Soluğu hastanede aldı. Kundak'ın mide ve bağırsaklarını incelemek amacıyla gastroskopi ve kolonoskopi yapıldı.

Sorunun midesinde değil bağırsaklarında olduğu anlaşıldı. Kolon kanseri tanısı konulan genç, şok yaşadı. Doktorlar, hiç gecikmeden ameliyat olması gerektiğini anlattı. Kundak, robotik cerrahiyle ameliyat olup bir gün sonra ayağa kalktı.

Emre Kundak, "Eşim ve çocuklarımı düşündüm. Ameliyat olmaya karar verdim" dedi.