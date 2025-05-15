Uzmanlardan kritik uyarı: Bu üç baharat ölümcül risk taşıyabilir

Birçoğumuzun bağışıklığı güçlendirmek için tükettiği bu üç baharatla ilgili bilim insanları alarma geçti. Özellikle reçeteli ilaç kullananlar için hayati uyarılar geldi. Peki, hangi dozda risk başlıyor, kimler daha fazla etkileniyor? İşte şaşırtan araştırma sonuçları…

İngiltere merkezli sağlık uzmanları, milyonlarca kişinin her gün tükettiği tarçın , zerdeçal ve zencefilin , özellikle ilaç kullanan bireylerde hayati risk taşıyabileceğini açıkladı. Araştırmalar, bu baharatların yüksek dozda takviye olarak alındığında karaciğer yetmezliği, ilaç etkileşimleri ve ölümcül kanamalar gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Kingston Üniversitesi'nden Prof. Dipa Kamdar , ucuz ve yaygın kullanılan tarçın çeşitlerinin içerdiği kumarin maddesinin , karaciğere zarar verebileceğini vurguladı. Bu nedenle uzmanlar, özellikle tarçın takviyesi kullananların mutlaka bir uzmana danışmasını öneriyor.

Tarçın, sinnamaldehit adlı bileşeni sayesinde hoş bir aroma sunarken, vücudun ilaçları metabolize etme şeklini değiştirerek onları etkisiz hale getirebiliyor. Özellikle kan sulandırıcılar, aspirin ve varfarin kullanan bireylerde ölümcül kanamalara yol açabileceği belirtiliyor.

⚠️ ZERDEÇAL: KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR

Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin, iltihap önleyici özellikleriyle bilinse de, karaciğer enzimlerini baskılayarak bazı ilaçların parçalanmasını engelleyebilir. Bu da ilaçların etkisinin beklenmedik şekilde artmasına ya da azalmasına neden olabiliyor.

📉 The American Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 2004–2022 yılları arasında zerdeçalla ilişkilendirilen 10 karaciğer hasarı vakası tespit edildi. Bunlardan biri ölümle sonuçlandı. Olayda, 62 yaşındaki bir kadın, artrit tedavisi için zerdeçal takviyesi kullanırken karaciğer yetmezliği yaşadı.