Uzmanlardan kritik uyarı: Bu üç baharat ölümcül risk taşıyabilir

Birçoğumuzun bağışıklığı güçlendirmek için tükettiği bu üç baharatla ilgili bilim insanları alarma geçti. Özellikle reçeteli ilaç kullananlar için hayati uyarılar geldi. Peki, hangi dozda risk başlıyor, kimler daha fazla etkileniyor? İşte şaşırtan araştırma sonuçları…
TARÇIN, ZERDEÇAL VE ZENCEFİL ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIYABİLİR!
İngiltere merkezli sağlık uzmanları, milyonlarca kişinin her gün tükettiği tarçın, zerdeçal ve zencefilin, özellikle ilaç kullanan bireylerde hayati risk taşıyabileceğini açıkladı. Araştırmalar, bu baharatların yüksek dozda takviye olarak alındığında karaciğer yetmezliği, ilaç etkileşimleri ve ölümcül kanamalar gibi ciddi sonuçlara neden olabileceğini ortaya koyuyor.
🔬 İLAÇLARI ETKİSİZLEŞTİREBİLİYOR: TARÇININ TEHLİKELİ YÜZÜ
Tarçın, sinnamaldehit adlı bileşeni sayesinde hoş bir aroma sunarken, vücudun ilaçları metabolize etme şeklini değiştirerek onları etkisiz hale getirebiliyor. Özellikle kan sulandırıcılar, aspirin ve varfarin kullanan bireylerde ölümcül kanamalara yol açabileceği belirtiliyor.
Kingston Üniversitesi'nden Prof. Dipa Kamdar, ucuz ve yaygın kullanılan tarçın çeşitlerinin içerdiği kumarin maddesinin, karaciğere zarar verebileceğini vurguladı. Bu nedenle uzmanlar, özellikle tarçın takviyesi kullananların mutlaka bir uzmana danışmasını öneriyor.
⚠️ ZERDEÇAL: KARACİĞER YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR
Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin, iltihap önleyici özellikleriyle bilinse de, karaciğer enzimlerini baskılayarak bazı ilaçların parçalanmasını engelleyebilir. Bu da ilaçların etkisinin beklenmedik şekilde artmasına ya da azalmasına neden olabiliyor.
📉 The American Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 2004–2022 yılları arasında zerdeçalla ilişkilendirilen 10 karaciğer hasarı vakası tespit edildi. Bunlardan biri ölümle sonuçlandı. Olayda, 62 yaşındaki bir kadın, artrit tedavisi için zerdeçal takviyesi kullanırken karaciğer yetmezliği yaşadı.
⚠️ ZENCEFİL: DİYABETLİLER İÇİN TEHLİKE ÇANLARI
Zencefil, mide bulantısını önlemesiyle öne çıksa da, kan şekerini düşürücü etkisi nedeniyle diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında hipoglisemi riskini artırabilir. Aynı zamanda hafif kan sulandırıcı etkisi nedeniyle diğer ilaçlarla birlikte ciddi sonuçlar doğurabilir.
💊 EN BÜYÜK TEHLİKE: BAHARAT TAKVİYELERİ VE REÇETELİ İLAÇLAR ARASINDAKİ ETKİLEŞİM
Prof. Kamdar, birçok kişinin ilaçlarıyla birlikte bilinçsizce bitkisel takviyeler aldığını ve bunun hayati sonuçlar doğurabileceğini vurguladı:
"Zerdeçal, tarçın ve zencefil — her biri doğal ve faydalı olabilir. Ama yüksek dozda ve takviye şeklinde alındığında, özellikle ilaç kullananlarda etkileri tersine dönebilir."
🩺 KİMLER RİSK ALTINDA?
Kan sulandırıcı ilaç kullananlar
Diyabet hastaları ve insülin kullananlar
Tansiyon ilacı kullananlar
Kemoterapi gören hastalar
Antidepresan veya antibiyotik tedavisi alanlar
✅ NE YAPILMALI?
Bu baharatları yemeklerde az miktarda kullanmak güvenlidir.
Ancak takviye olarak düzenli kullanım düşünülüyorsa, mutlaka doktor veya eczacıya danışılmalıdır.
İlaç kullanımıyla eş zamanlı olarak bu baharatların yüksek dozda alınmasından kaçınılmalıdır.