Mevsimlerden romatizma! Raynoud Sendromu en çok kadınlarda görülüyor

Kasım ayının gelmesiyle, serinleyen hava kendini iyice hissettiriyor. Bu durum, en çok eklem hastalığı olanları korkutuyor. Uzmanlar, özellikle havaların soğumasıyla ortaya çıkan romatizmal hastalıklar hakkında uyarıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş genellikle genç kızlarda, kadınlarda ve nadiren de erkeklerde görülebilen Raynoud Sendromu hakkında bilgilendiriyor.
SUÇLUSU STRES VE SİGARA
Raynoud Sendromu, el ve ayaklarda üşüme, ağrı, morarma, karıncalanma, parmak ile kulaklarda morarma gibi şikayetlere yol açıyor. Çoğunlukla soğuk havaya maruz kalma, stres ve bazı ilaç kullanımları, kişinin psikolojik durumu ve sigara tüketimi hastalığa neden olabiliyor. Dr. Dörtbaş, ince çaplı atardamarlarının spazmı ile seyreden Raynoud Sendromu'nun, tedavi edilmediğinde kalıcı damar hasarı yol açtığını ve parmak uçlarında aşırı morarmaya neden olduğunu belirtiyor.
MUTLAKA UZMANA GÖRÜNÜN
Hastalık genellikle el ayak, burun ve kulak gibi kan dolaşımının zayıf olduğu uç bölgelerde ortaya çıkıyor. El ve ayak parmaklarda soluklaşma şeklinde renk değişimi, soğukta ellerin morarması gibi şikayetlerin görülmesi durumunda mutlaka uzmana görünmek gerekiyor.
SOĞUKTAN KORUNUN
Raynaud hastalığında kesin tanı klinik muayene, kan testleri, kapilleroskopi, dopler ultrason gibi testlerle konuluyor. Tedavideyse kan sulandırıcılar, damar açıcı ilaçlar tercih ediliyor. İlaç tedavisiyle iyileşme sağlanabiliyor ve devamında ılık su kullanma, soğuk havada eldiven kullanma gibi soğuktan koruyucu tedbirler alınarak korunma sağlanabiliyor. Ayrıca bu hastaların kesinlikle sigara içmemeleri gerekiyor.
KRONİK YORGUNLUĞU BİTİREN REÇETE
Hemen herkes sabah kalktığında dinlenememekten ve yorgunluktan yakınıyor. Uzmanlar, 6 aydır geçmeyen yorgunluğun, 'Kronik Yorgunluk Sendromu' olduğuna dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, kronik yorgunluktan kurtulmak için doğru beslenmeyi öneriyor. Mucize besinleri şöyle sıralıyor:
Kivi: C vitamini açısından zengindir. Günde bir adet tüketildiğinde enerji verir.
Havuç: A vitamini deposudur. Halsizliği giderir.
Maydanoz: Bağışıklığı güçlendirir. Yorgunluğu alır.
Yoğurt: Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak florasını güçlendirir. Tok tutar.
Ispanak: Vücuda direnç kazandırır. Ayrıca ödem atmada da etkili olur.
Yeşilçay: Antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Her gün 1 fincan içilmesi önerilir.
DİNLENEREK GEÇMEZ
Uzmanlar, Kronik Yorgunluk Sendromu'nu tedavi eden bir yöntemin olmadığını belirtiyor. Tedavi daha çok uykusuzluk, depresyon ile kas ağrısını rahatlatmaya ve unutkanlık gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor. Sadece dinlenmek yeterli gelmiyor.
ELDE VAR VEREM!
Havaların soğumasını fırsat bilen virüsler, yatağa düşürüyor. Grip ve soğuk algınlığı derken uzmanlar verem hastalığına karşı uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, özellikle kalabalık ortamlarda ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. Bulaşıcı olan verem mikrobunun öksürük ya da hapşırıkla kısa sürede başkasına geçebildiğini belirtiyor. "Tedavide ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılması önemlidir. Toplam tedavi süresi en az 6 aydır" diyor.
NANE TÜKETIN
Veremden korunmada, doğal besinler de etkili oluyor. Uzmanlar, vereme şifa olan besinleri sıralıyor: Sarımsak, muz, portakal, karabiber, ceviz, nane, yeşil çay...
KANSIZLIĞA IHLAMUR
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır, hazımsızlığı bitirir. Kansızlığa da çare olur.
KOLESTEROLE ÇÖREK OTU
Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp ve damar sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Böbrek sağlığını destekler. Karaciğerin dostudur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır.