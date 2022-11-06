Mevsimlerden romatizma! Raynoud Sendromu en çok kadınlarda görülüyor





KRONİK YORGUNLUĞU BİTİREN REÇETE

Hemen herkes sabah kalktığında dinlenememekten ve yorgunluktan yakınıyor. Uzmanlar, 6 aydır geçmeyen yorgunluğun, 'Kronik Yorgunluk Sendromu' olduğuna dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, kronik yorgunluktan kurtulmak için doğru beslenmeyi öneriyor. Mucize besinleri şöyle sıralıyor:

Kivi: C vitamini açısından zengindir. Günde bir adet tüketildiğinde enerji verir.

Havuç: A vitamini deposudur. Halsizliği giderir.

Maydanoz: Bağışıklığı güçlendirir. Yorgunluğu alır.

Yoğurt: Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak florasını güçlendirir. Tok tutar.

Ispanak: Vücuda direnç kazandırır. Ayrıca ödem atmada da etkili olur.

Yeşilçay: Antioksidan özelliği sayesinde halsizliğe karşı etkilidir. Her gün 1 fincan içilmesi önerilir.



DİNLENEREK GEÇMEZ

Uzmanlar, Kronik Yorgunluk Sendromu'nu tedavi eden bir yöntemin olmadığını belirtiyor. Tedavi daha çok uykusuzluk, depresyon ile kas ağrısını rahatlatmaya ve unutkanlık gibi fonksiyon kaybını gidermeye yönelik oluyor. Sadece dinlenmek yeterli gelmiyor.



ELDE VAR VEREM!

Havaların soğumasını fırsat bilen virüsler, yatağa düşürüyor. Grip ve soğuk algınlığı derken uzmanlar verem hastalığına karşı uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kalemci, özellikle kalabalık ortamlarda ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. Bulaşıcı olan verem mikrobunun öksürük ya da hapşırıkla kısa sürede başkasına geçebildiğini belirtiyor. "Tedavide ilaçların uzun süre ve düzenli kullanılması önemlidir. Toplam tedavi süresi en az 6 aydır" diyor.



NANE TÜKETIN

Veremden korunmada, doğal besinler de etkili oluyor. Uzmanlar, vereme şifa olan besinleri sıralıyor: Sarımsak, muz, portakal, karabiber, ceviz, nane, yeşil çay...



KANSIZLIĞA IHLAMUR

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır, hazımsızlığı bitirir. Kansızlığa da çare olur.



KOLESTEROLE ÇÖREK OTU

Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp ve damar sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Böbrek sağlığını destekler. Karaciğerin dostudur. Vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır.

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