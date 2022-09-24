Mevsimlerden baş ağrısı! Sonbahar migrene davetiye çıkartıyor | Sağlık haberleri

Mevsimsel değişiklikler, baş ağrısına zemin hazırlıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, bu aylarda migren ağrılarının sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Rüzgardaki artı, nem oranındaki değişimlerin ağrıya zemin hazırladığını belirtiyor.
3 GÜN SÜREBİLİR...
"Migren, soğuk yiyecek, içecek, soğuk suya dalma, ıslak saçla soğuk hava da açık baş ile dondurucu soğuklara maruz kaldığı zaman birkaç dakika içinde gelişebilir. Bu baş ağrısı genellikle şiddetli, saplanıcı, şakak ve alın bölgesinde olabilir. Soğuk uyarısı ortadan kalktığında baş ağrısı birkaç dakika içinde düzelebilir, bu tür baş ağrıları tedavi gerektirmez" diyor. Migren atakları, 1 günle 72 saat yani 3 güne kadar devam edebiliyor. Ancak baş ağrısının daha uzun sürdüğü durumlarda mutlaka doktora görünmek gerekiyor. Ersoy, sözlerine şöyle devam ediyor: Soğuk havalarda atkı, şapka giyilmelidir. Buna rağmen baş ağrıları devam ediyor, baş ağrısına boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, ateş, kulak ağrısı da eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmalı.
FINDIK GÖBEĞİ ERİTİR
En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrılarını dindiriyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp ve damar sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, formda vücudunu fındığa borçlu olduğunu söyledi.
DERDE DEVA PROBİYOTİK
Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "Probiyotik denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri kefirdir. İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Bir diğer probiyotik kaynağı ise yoğurttur. Yoğurt, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar" diyor. Elma sirkesinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, "Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir" bilgisini veriyor.
HAMBURGER HASTA EDER!
Yanlış beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, felç oluşumunda hamburger ve pizza gibi Batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme kolesterol, tansiyon ve diyabeti önler" diyor.
ANTİBİYOTİĞİ BIRAK ADAÇAYINA BAK
Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor. ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.
NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.
NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.
IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.
KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.
MEYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.
TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.
ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.
AĞRI KESİCİ ÇAĞIRIR ÜLSERİ
Yanlış ağrı kesici kullanımı, mide sağlığını bozuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, ülser, reflü ve kanserin midede en çok görülen hastalıklardan olduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor: Ağrı kesiciler bile akut gastrite bağlı kanamalara yol açar. Kronik gastritler ise en büyük sebepleri, helikobakter pilor dediğimiz bir bakteri ile oluşan gastrittir. Burada tedavi biraz daha uzun sürer. Şişkinlik ve gaz sık görülür.
SARIMSAKLA TOKSİNLERİ ATSAK
DOĞAL antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, kalp dostudur. Kriz riskini azaltır. İdrar ve gaz söktürücüdür. Kolesterolü dengeler. Toksinleri temizler.
ÜZÜMÜ YE FAYDASINI SORMA!
Lif deposu üzüm, lifli içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenler. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitirir. Migrene iyi gelir. Kolon ve meme kanserini önler.
AĞIZ KOKUSUNA KEKİK
Güzel kokulu kekik, bolca şifa içerir. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır. Hazmı kolaylaştırır. Ağız kokusunu giderir. Hücreleri yeniler.