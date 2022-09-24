Mevsimlerden baş ağrısı! Sonbahar migrene davetiye çıkartıyor | Sağlık haberleri





FINDIK GÖBEĞİ ERİTİR

En sevilen kuruyemişlerden fındık, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Harvar Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre her gün bir avuç fındık tüketmek, çiğneme sırasında çenede harcanan efor nedeniyle kilo alımını engelliyor. Göbeği eritiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik sağlığını destekleyen fındık, romatizma ağrılarını dindiriyor. Kanserle savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp ve damar sağlığını koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Yaşlanmayı yavaşlatıyor. Saçları ve cildi besliyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, formda vücudunu fındığa borçlu olduğunu söyledi.



DERDE DEVA PROBİYOTİK

Sağlıklı hayatın yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, probiyotiklerin hayatımızdaki önemine değiniyor. "Probiyotik denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri kefirdir. İçerdiği yararlı bakteriler sayesinde sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Bir diğer probiyotik kaynağı ise yoğurttur. Yoğurt, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar" diyor. Elma sirkesinin de iyi bir probiyotik kaynağı olduğunu belirten Balcı, "Elma sirkesi kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Günde 1-1.5 yemek kaşığı tüketilebilir" bilgisini veriyor.



HAMBURGER HASTA EDER!

Yanlış beslenme, kan damarlarını yağlandırıyor. Damarların pıhtı ile tıkanması ise felç riskini artırıyor. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, felç oluşumunda hamburger ve pizza gibi Batı tipi beslenmenin etkisine dikkat çekiyor. "Felç riskini azaltmanın yolu az yağlı bitkisel beslenmeden geçer. Bitkisel beslenme kolesterol, tansiyon ve diyabeti önler" diyor.



ANTİBİYOTİĞİ BIRAK ADAÇAYINA BAK

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor. ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.

NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.

NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.

IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.

KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.

MEYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.

TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.

ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.



AĞRI KESİCİ ÇAĞIRIR ÜLSERİ

Yanlış ağrı kesici kullanımı, mide sağlığını bozuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk, ülser, reflü ve kanserin midede en çok görülen hastalıklardan olduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor: Ağrı kesiciler bile akut gastrite bağlı kanamalara yol açar. Kronik gastritler ise en büyük sebepleri, helikobakter pilor dediğimiz bir bakteri ile oluşan gastrittir. Burada tedavi biraz daha uzun sürer. Şişkinlik ve gaz sık görülür.



SARIMSAKLA TOKSİNLERİ ATSAK

DOĞAL antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, kalp dostudur. Kriz riskini azaltır. İdrar ve gaz söktürücüdür. Kolesterolü dengeler. Toksinleri temizler.



ÜZÜMÜ YE FAYDASINI SORMA!

Lif deposu üzüm, lifli içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenler. Hazımsızlığı ve kabızlığı bitirir. Migrene iyi gelir. Kolon ve meme kanserini önler.



AĞIZ KOKUSUNA KEKİK

Güzel kokulu kekik, bolca şifa içerir. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır. Hazmı kolaylaştırır. Ağız kokusunu giderir. Hücreleri yeniler.

